После запрета на рекламу в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 32% пользователей брендов мигрировали в Telegram, следует из исследования Getblogger (входит в МТС AdTech) за сентябрь 2025 года. Перераспределение рекламных средств на альтернативные площадки за сентябрь — октябрь составило 1,2 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Freepik

Четверть аудитории (25%) выбрала VK, 20% переместились на YouTube, 11% — на Rutube и 7% — в TikTok. В агентстве отмечают, что один подписчик может одновременно присутствовать у компании на нескольких сервисах. По прогнозу директора по инсайтам ГК «Игроник» Аиды Саидовой, к 2026 году Telegram и VK закрепятся как основные коммуникационные каналы, а доля Instagram сократится до 5–7%.

Помимо запретных мер рынок сталкивается с общим снижением интереса к блогерам: свыше 20% пользователей прекратили следить за ними вовсе. «Среди причин оттока — снижение интереса к контенту и избыток рекламы», — объяснила гендиректор Getblogger Марина Кондрашова.

По ее словам, аудитория демонстрирует усталость от перенасыщенности контентом.

Переток инвестиций спровоцировал рост стоимости размещений. «В Telegram ограниченный качественный инвентарь не успевает за ростом спроса», — отметил директор по производству креативного агентства Milestone Максим Мосяков. Цены на интеграции в популярных каналах мессенджера увеличились в среднем на 20–30% в 2025 году, и эта тенденция может сохраниться.

Гендиректор D-Agency Игорь Демидов в свою очередь прогнозирует, что к 2027 году рынок стабилизируется на четырех-пяти основных площадках: Telegram, VK, YouTube, Rutube и TikTok. Гендиректор NMi Digital Анна Планина ожидает продолжения роста мессенджеров и закрытых сообществ, а также увеличения роли микроинфлюенсеров в ближайшие два-три года.