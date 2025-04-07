После введения президентом США Дональдом Трампом «взаимных» пошлин самые богатые люди мира практически за одну ночь потеряли миллиарды долларов чистого капитала. Например, состояние богатейшего человека на планете Илона Маска уменьшилось на $30,9 млрд несмотря на то, что он тесно сотрудничает с Трампом.

В начале апреля Трамп объявил о базовом тарифе в 10% на импортируемые товары из всех стран, который должен вступить в силу 5 апреля, и «индивидуализированных» тарифах до 50% для ряда конкретных стран и регионов. Объявление вызвало обвал фондового рынка: Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite упали более чем на 5% в первую пятницу месяца после аналогичных потерь в четверг.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, три самых богатых человека в мире понесли убытки чистого капитала:

Илон Маск — $30,9 млрд;

Джефф Безос — $23,49 млрд;

Марк Цукерберг — $27,34 млрд.

500 самых богатых людей мира понесли самые большие двухдневные потери, когда-либо зафиксированные индексом, сообщает Bloomberg.

Большая часть чистого капитала топ-трио формируется за счет стоимости их компаний: Tesla, Amazon и Meta*. Недавно объявленные пошлины особенно сильно бьют по акциям технологических компаний из-за зависимости отрасли от производства компьютерных чипов и ИТ-услуг из таких стран, как Китай, Индия и Тайвань.

Объявление Трампа включает в себя 32%-ную тарифную ставку на Тайвань, 26%-ную ставку на Индию и повышение тарифов на Китай, в результате чего общая ставка на импортные товары составит 54%. Снижение темпов роста американской экономики также может нанести ущерб рекламным доходам Amazon и Meta*, отметил в четверг эксперт по финансовым рынкам Джим Крамер.

Маск, который тесно сотрудничает с Трампом в качестве старшего советника и фактического главы Департамента эффективности государственного управления администрации (DOGE), уже понес убытки в 2025 году. Tesla объявила в среду о продажах 336 681 автомобиля в первом квартале этого года, что на 13% меньше, чем в прошлом году, и это стало худшим кварталом с 2022 года.

В целом состояние Маска в этом году сократилось на $130 млрд. При этом его текущая оценка чистого состояния в $302 млрд все равно значительно опережает Безоса ($193 млрд) и Цукерберга ($179 млрд).

Но не все миллиардеры потеряли деньги в четверг и пятницу. Соучредитель Rocket Mortgage и владелец Cleveland Cavaliers Дэн Гилберт в пятницу заработал $1,91 млрд, что дало ему чистую стоимость в $32,4 млрд, согласно индексу Bloomberg. Мексиканский бизнесмен Карлос Слим стал богаче на $2,9 млрд в четверг — прежде чем потерять $5,48 млрд в пятницу, говорится в индексе.

85-летний мексиканский миллиардер Карлос Слим, которого Forbes называл самым богатым человеком в мире с 2010 по 2013 год, начал свою карьеру в качестве биржевого трейдера в Мексике в 1960-х годах. Его предполагаемое чистое состояние в $80 млрд в основном формируется за счет активов в его давнем промышленном конгломерате Grupo Carso и латиноамериканской телекоммуникационной компании América Móvil.

Слим предсказал, что тарифы администрации Трампа будут временными и в первую очередь будут использоваться в качестве тактики переговоров. В четверг, 3 апреля, Трамп заявил, что он открыт для переговоров о тарифных ставках с другими странами, несмотря на то, что помощники Белого дома настаивают на обратном.

«У США нет другой альтернативы, кроме как изменить свои методы ведения дел», — заявил Слим.

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