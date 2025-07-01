Основатель и генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг объявил о создании Meta Superintelligence Labs (MSL). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на служебную переписку компании. Новый отдел займется реализацией концепции «сверхразумный интеллект для каждого», чтобы составить конкуренцию Google и OpenAI.

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Согласно записке, MSL будут руководить нанятые Цукербергом бывший генеральный директор Scale AI Александр Ванг и бывший генеральный директор GitHub Нэт Фридман. Первый также станет директором по ИИ, а второй будет управлять работой над продуктами на основе ИИ и прикладными исследованиями. Фридман будет работать с вице-президентом по продуктам в области генеративного ИИ в Meta Коннором Хейсом.

Среди других специалистов, которые вошли в команду, фигурируют:

Трапит Бансал — пионер в области обучения с подкреплением и соавтор моделей серии o в OpenAI;

Шучао Би — один из создателей голосового режима GPT-4o и o4-mini; руководил мультимодальным посттренингом в OpenAI;

Хуэйвэнь Чанг — один из создателей системы генерации изображений GPT-4o, а также разработчик архитектур MaskGIT и Muse для преобразования текста в изображение в Google Research;

Цзи Линь — участвовал в создании o3/o4-mini, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, 4o-imagegen и стека логических операторов;

Джоэл Побар — специалист по выводам в Anthropic; в течение 11 лет работал в Meta над HHVM, Hack, Flow, Redex, инструментами для повышения производительности и машинным обучением.

Джек Рэй — технический руководитель по предварительному обучению Gemini и обоснованию Gemini 2.5; руководил разработкой Gopher и Chinchilla в DeepMind;

Хунъюй Жэнь — один из создателей GPT-4o, 4o-mini, o1-mini, o3-mini, o3 и o4-mini; возглавлял группу по постобработке в OpenAI;

Йохан Шалквик — бывший сотрудник Google, один из первых разработчиков Sesame и технический руководитель Maya;

Пэй Сан — пост-обучение, кодирование и анализ данных для Gemini в Google Deepmind; создал два последних поколения моделей восприятия Waymo.

Цзяхуэй Ю — один из создателей o3, o4-mini, GPT-4.1 и GPT-4o; возглавлял команду по восприятию в OpenAI и был одним из руководителей мультимодальной команды в Gemini;

Шэнцзя Чжао — один из создателей ChatGPT, GPT-4, всех мини-моделей, 4.1 и o3; руководил отделом синтетических данных в OpenAI.

В письме сказано, что новый отдел сосредоточится на развитии моделей Llama 4.1 и 4.2. Параллельно команда начнет исследования следующего поколения моделей, чтобы выйти на передовые позиции в ИИ в ближайший год.

О том, что Цукерберг лично набирает команду для создания общего искусственного интеллекта (AGI), способного соперничать с человеческим разумом, ранее сообщило Bloomberg. По данным агентства, Цукерберг, разочарованный результатами последней версии языковой модели Meta Llama 4, перешел в «режим основателя» и решил усилить контроль над проектами.

В списке уже фигурируют многие выходцы из OpenAI. В середине июня глава стартапа Сэм Альтман заявил, что Meta начала делать «просто огромные предложения» людям из его команды — «бонусы за подписание контракта в размере $100 млн, годовая компенсация — еще больше».

«Сейчас мне тревожно: ощущение, будто кто-то вломился в наш дом и украл что-то», — сообщил во внутренней записке главный научный сотрудник OpenAI Марк Чэнь во внутренней записке, добавив, что компания «не сидит сложа руки».