Основатель и генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг объявил о создании Meta Superintelligence Labs (MSL). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на служебную переписку компании. Новый отдел займется реализацией концепции «сверхразумный интеллект для каждого», чтобы составить конкуренцию Google и OpenAI.
Согласно записке, MSL будут руководить нанятые Цукербергом бывший генеральный директор Scale AI Александр Ванг и бывший генеральный директор GitHub Нэт Фридман. Первый также станет директором по ИИ, а второй будет управлять работой над продуктами на основе ИИ и прикладными исследованиями. Фридман будет работать с вице-президентом по продуктам в области генеративного ИИ в Meta Коннором Хейсом.
Среди других специалистов, которые вошли в команду, фигурируют:
В письме сказано, что новый отдел сосредоточится на развитии моделей Llama 4.1 и 4.2. Параллельно команда начнет исследования следующего поколения моделей, чтобы выйти на передовые позиции в ИИ в ближайший год.
О том, что Цукерберг лично набирает команду для создания общего искусственного интеллекта (AGI), способного соперничать с человеческим разумом, ранее сообщило Bloomberg. По данным агентства, Цукерберг, разочарованный результатами последней версии языковой модели Meta Llama 4, перешел в «режим основателя» и решил усилить контроль над проектами.
В списке уже фигурируют многие выходцы из OpenAI. В середине июня глава стартапа Сэм Альтман заявил, что Meta начала делать «просто огромные предложения» людям из его команды — «бонусы за подписание контракта в размере $100 млн, годовая компенсация — еще больше».
«Сейчас мне тревожно: ощущение, будто кто-то вломился в наш дом и украл что-то», — сообщил во внутренней записке главный научный сотрудник OpenAI Марк Чэнь во внутренней записке, добавив, что компания «не сидит сложа руки».