Юрист по банкротствам из штата Индиана Марк Цукерберг подал иск против компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), принадлежащей Марку Цукербергу. Его страницу на Facebook блокировали пять раз за последние восемь лет из-за подозрений в имитации личности основателя платформы.

Автоматизированные системы модерации Meta ошибочно воспринимали аккаунт юриста как фейковый. За это время он потратил более $11 тыс. на рекламу своей практики на платформах компании, но вынужден был продолжать платежи даже после блокировок.

В жалобе приведена переписка с поддержкой Meta, включая электронное письмо за 2020 года, где юрист шутливо просит передать привет «младшему и более богатому Марку Цукербергу», отмечая ежедневные неудобства. Адвокат Цукерберг также добавил, что начала заниматься юридической практикой, когда создателю Facebook было всего три года.

Марка Цукерберга уже давно преследует призрак Марка Цукерберга. Он даже создал сайт iammarkzuckerberg.com, на котором рассказывает, как на его жизнь повлияло имя Марк Цукерберг. «Я не могу называть свое имя при бронировании или ведении бизнеса, потому что люди думают, что я звоню, чтобы разыграть их, и бросают трубку», — поделился он.

По словам адвоката, он регулярно получает телефонные звонки и сообщения, адресованные основателю технологической компании, в которых иногда содержатся угрозы убийством и просьбы о деньгах. Его утешает только то, что по запросу «Марк Цукерберг банкротство» поисковик выдает его сайт первым.

