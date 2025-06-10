Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг лично формирует команду из около 50 экспертов для создания общего искусственного интеллекта (AGI), способного соперничать с человеческим разумом. Об этом сообщает Bloomberg. Инициатива Superintelligence Labs нацелена на укрепление позиций компании в гонке за лидерство в сфере ИИ.

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Агентство пишет, что Цукерберг, разочарованный результатами последней версии языковой модели Meta Llama 4, перешел в «режим основателя» и усиливает контроль над проектами.

Новая группа будет работать над улучшением моделей Llama и развитием ИИ-инструментов, включая чат-боты и умные очки Ray-Ban. Для этого Цукерберг лично привлекает ведущих исследователей и инженеров. Это происходит на фоне переговоров об инвестициях свыше $10 млрд в Scale AI, чей основатель Александр Ван присоединится к команде после сделки.

Цукерберг уже создал чат в WhatsApp под названием Recruiting Party для обсуждения кандидатов с руководством. Он также выделил место для новых сотрудников рядом со своим кабинетом в штаб-квартире в Менло-Парке.

По словам людей, знакомых с планами Цукерберга, он утверждает, что в отличие от конкурентов, которые собирают крупные суммы для финансирования, рекламный бизнес Meta достаточно силен, чтобы профинансировать десятки миллиардов долларов, необходимых для конкуренции в растущей сфере ИИ.