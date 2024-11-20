Жалобы на крупные, но безвкусные помидоры являются одними из самых распространенных в продуктовом отделе. Ученые нашли способ решить данную проблему, изменив гены, которые влияют на уровень сахара в плодах. Улучшенные сорта могут появиться в супермаркетах в течение 3-5 лет, сообщает The Guardian.

В то время как дикие томаты дают маленькие сладкие плоды, домашние помидоры, выращиваемые в промышленных масштабах, были выведены для повышения урожайности. Это привело к появлению сортов, которые в 10-100 раз крупнее «предков».

Теперь ученые из Китая утверждают, что им удалось выявить два гена, которые тормозят выработку сахара во время созревания домашних помидоров, и создать генномодифицированные версии сортов. По словам исследователей, в результате плоды получаются крупными, но при этом сладкими.

Генеральный директор Института сельскохозяйственной геномики, профессор Санвен Хуанг указывает на необходимость сбалансировать запросы потребителей с производителями и фермерами.

«В то время как фермерам важны более крупные помидоры и высокая урожайность, потребители хотят более сладкие плоды, — сказал он. — Наше открытие генов, отвечающих за это вкусовое качество, позволяет вывести более сладкие томаты без ущерба для размера плодов и урожайности, нарушая негативную связь между ней и качеством».

В статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи описывают, как они изучили геномы диких и культурных сортов, выявив два похожих гена, связанных с содержанием сахара в плодах. По их словам, версии этих генов, дающие сладкий вкус, преобладают у диких томатов, но в значительной степени утрачены у современных сортов.

Дальнейшая работа показала, что версии генов, найденные в одомашненных плодах, позволяют вырабатывать фермент, который маркирует другой фермент, производящий сахар, для уничтожения внутри клеток. В диких растениях, напротив, гены ограничивали производство этого фермента, в результате чего помидоры становились слаще.

По словам исследователей, два найденных гена работают как «сахарные тормоза» во время созревания плодов, вероятно, для того, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для развития семян. Когда команда использовала инструмент редактирования генов Crispr-Cas9, чтобы внести точные изменения в ДНК одомашненных томатов, они обнаружили, что в плодах на 30% выше содержание сахара, чем в немодифицированных растениях. При этом существенной разницы в весе и урожайности плодов не было. Хотя у томатов, подвергшихся генномодификации, семена были меньше и легче, но они прорастали как обычно.

Хуанг заявил, что новые помидоры могут появиться в супермаркетах в течение 3-5 лет. Его команда также отметила, что в Японии уже доступны другие томаты с улучшенными генами. Хотя новые законы поддерживают выращивание генномодифицированных культур в Англии и Уэльсе, вторичная легализация, необходимая для реализации закона, еще не принята.

Ранее исследование обнаружило связь между потреблением орехов и снижением риска развития деменции. Здоровое питание стало перспективным направлением в ее профилактике, особенно в случае растительных продуктов, которые известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Орехи содержат много питательных веществ, полезных жиров, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают работу мозга.