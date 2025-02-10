Ученые идентифицировали новый грибок Gibellula attenboroughii, поражающий пещерных пауков в Ирландии. Грибок манипулирует поведением пауков, напоминая zombie-ant fungi. Доктор Гарри Эванс, почетный научный сотрудник CAB International, возглавил группу ученых, в которую вошли эксперты из Датского музея естественной истории и Королевского ботанического сада в Кью.

Новый грибок Gibellula attenboroughii на пещерном пауке-кругопряде. Фото: CABI



С помощью морфологического и молекулярного анализа исследователи подтвердили, что гриб относится к ранее неизвестному виду и назван в честь телеведущего и историка-естествоиспытателя сэра Дэвида Аттенборо, пионера программ по естественной истории BBC, который помог создать блок естественной истории, что косвенно привело к появлению нынешней серии передач о природе, в ходе которой был впервые обнаружен новый вид.

Впоследствии паук-хозяин был идентифицирован как паук-кругопряд Metellina merianae (Tetragnathidae: Araneae) и с помощью местного спелеолога в пещерных системах Северной Ирландии и Республики Ирландия были найдены другие экземпляры нового вида Gibellula attenboroughii, а также родственного паука Meta menardi, который занимает различные экологические ниши в пещерах.

Как и типовой экземпляр, первоначально находившийся на потолке порохового склада, все зараженные пауки располагались на крыше или стенах пещер. Эти обычно скрытные пауки покинули свои логова или паутины и мигрировали, чтобы умереть в открытых местах. По сути, это зеркальное отражение поведения муравьев, зараженных грибками рода Ophiocordyceps, о которых ранее сообщалось из атлантических тропических лесов Бразилии.

Подобные манипуляции с хозяином, направленные на распространение спор гриба, привели к появлению описания zombie-ant fungi и публикации ряда книг на тему грибов-зомби, а также популярной видеоигры и телесериала «Последние из нас». С тех пор в культурах грибов-зомби из рода Ophiocordyceps были обнаружены метаболиты, изменяющие поведение, такие как дофамин.

Опубликовав работу в журнале Fungal Systematics and Evolution, ученые также использовали исторические гербарные записи и поиск литературы, чтобы обнаружить скрытое разнообразие внутри рода Gibellula на Британских островах, а также доказательства широко распространенных эпидемий болезней пауков в Норфолке и Уэльсе.

Исследователями было сделано заключение, что их роль в динамике популяций пауков требует дальнейшего изучения, как и метаболиты, которые они производят и которые позволяют им использовать столь специфическую экологическую нишу.

Ранее с помощью инструмента машинного обучения были обнаружены 161 979 новых видов РНК-вирусов, которые, по мнению исследователей, значительно улучшат картирование жизни на Земле и помогут в идентификации многих миллионов еще не охарактеризованных вирусов.