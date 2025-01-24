Исследователи обнаружили, что новая диета, сочетающая древнюю диетическую мудрость с современной наукой, может значительно снизить риск возникновения ряда хронических заболеваний. Она повышает показатели здоровья и разнообразия микробиома кишечника, что приводит к заметному улучшению веса, уровня холестерина и сахара в крови. Исследователи также планируют сделать рецепты диеты доступными для общественности.

В богатых странах, таких как Ирландия, современный рацион питания с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов и низким содержанием клетчатки связан с резким ростом хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и болезни сердца.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Cell, диета, разработанная для воспроизведения пищевых привычек неиндустриальных сообществ, продемонстрировала преимущества для здоровья в ходе испытаний на людях. Всего через 3 недели участники отметили значительные улучшения метаболизма и иммунной функции, а также:

потерю веса;

снижение уровня холестерина на 17%;

снижение уровня сахара в крови на 6%;

снижение С-реактивного белка (маркера воспаления и заболеваний сердца) на 14%.

Эти улучшения были связаны с полезными изменениями в микробиоме кишечника участников, где обитают триллионы бактерий, играющих жизненно важную роль в здоровье, влияя на пищеварение, иммунитет и метаболизм.

Исследование проводилось международной группой ученых под руководством профессора Йенса Уолтера, ведущего ученого в Университетском колледже Корка, где он занимает должность профессора Research Ireland. Испытание на людях проводилось в Университете Альберты в Канаде, предыдущем учреждении профессора Уолтера.

«Индустриализация оказала радикальное влияние на микробиом нашего кишечника, что, вероятно, увеличило риск хронических заболеваний», — пояснил профессор Уолтер, который также является главным исследователем в APC Microbiome Ireland, всемирно известном исследовательском центре Ирландии.

«Чтобы противостоять этому, мы разработали диету, которая имитирует традиционные, неиндустриальные пищевые привычки и совместима с нашим пониманием взаимодействия диеты и микробиома. В строго контролируемом испытании на людях участники следовали этой диете и потребляли L. reuteri — полезную бактерию, распространенную в кишечнике жителей Папуа — Новой Гвинеи, но редко встречающуюся в индустриальных микробиомах», — добавил он.

Исследование показало, что новая диета под названием NiMe TM (диета неиндустриального восстановления микробиома) усиливает краткосрочную устойчивость L. reuteri в кишечнике. Однако это также улучшило характеристики микробиома, поврежденные индустриализацией, такие как сокращение провоспалительных бактерий и бактериальных генов, которые разрушают слизистый слой в кишечнике. Эти изменения были связаны с улучшениями кардиометаболических маркеров риска хронических заболеваний.

Хотя участники диеты NiMe не потребляли меньше калорий, они потеряли вес, и сама по себе диета привела к значительным кардиометаболическим преимуществам. В предыдущем исследовании команда профессора Уолтера, изучая микробиом кишечника в сельской местности Папуа-Новой Гвинеи, обнаружила, что у людей там гораздо более разнообразный микробиом, обогащенный бактериями, которые процветают за счет пищевых волокон, и с более низким уровнем провоспалительных бактерий, связанных с западной диетой. Эта информация была использована для разработки диеты NiMe TM.

Диета NiMe TM включает в себя основные характеристики неиндустриальных диет:

Фокус на растительной пище, но не вегетарианский: в основном овощи, бобовые и другие цельные растительные продукты. Одна небольшая порция животного белка в день (лосось, курица или свинина);

Никаких молочных продуктов, говядины и пшеницы: они исключены просто потому, что не являются частью традиционной пищи, потребляемой сельскими жителями Папуа-Новой Гвинеи;

Очень мало обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров;

Богата клетчаткой: содержание клетчатки составило 22 г на 1 тыс. калорий, что превышает текущие диетические рекомендации.

«Все знают, что диета влияет на здоровье, но многие недооценивают масштабы этого влияния», — сказал профессор Уолтер. Комментируя это исследование, профессор Пол Росс, директор APC Microbiome Ireland, заявил, что это исследование показывает, что можно воздействовать на микробиом кишечника с помощью определенных диет, чтобы улучшить здоровье и снизить риск заболеваний.

По его словам, эти результаты могут сформировать будущие рекомендации по питанию и вдохновить на разработку новых пищевых продуктов и ингредиентов, а также терапевтических средств, которые воздействуют на микробиом.

Доктор Анисса Армет из Университета Альберты, дипломированный диетолог, разработавшая диету NiMe, и один из ведущих авторов публикации заявила, что рецепты диеты NiMe будут опубликованы на страницах в Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*, которая запрещена на территории РФ), а также вскоре будут включены в онлайн-кулинарную книгу. «Для нас важно сделать эти рецепты общедоступными, чтобы каждый мог ими наслаждаться и улучшать свое здоровье, питая свой кишечный микробиом», — добавила она.

Чаще всего диеты интересуют более молодое поколение. Но ученые из Университета Лома Линда ранее выяснили, какая диета лучше всего подходит для пожилых людей. Согласно новому исследованию, различные вегетарианские диеты, по-видимому, снижают риск смертности и связанных с ней заболеваний, при этом песко-вегетарианская диета, включающая рыбу, обеспечивает наибольшую защиту для людей пожилого возраста.