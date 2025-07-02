Исследователи из университета Миссури разработали технологию для создания «карт настроения» городов. Используя ИИ, они анализировали посты с геотегами в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) и оценивали эмоциональный тон изображений и подписей. Затем другой ИИ-инструмент изучал изображения Google Street View, чтобы связать визуальные характеристики мест с чувствами людей.

Пример отображения «горячих точек» городских настроений. Фото: Jayedi Aman / SciTechDaily

Такие «карты настроения» открывают новые возможности для городского планирования. Один из руководителей исследования, доцент кафедры архитектурных исследований Джейеди Амана отметил, что если в новом парке много постов с позитивными эмоциями, мы можем начать понимать, почему так происходит.

«Возможно, дело в зеленых насаждениях, тишине или ощущении общности. Теперь мы можем связать эти чувства с тем, что люди видят и переживают в этих местах», — добавил он.

Другой участник проекта, профессор географии и инженерии Тима Матисив отметил, что ИИ не заменяет мнение людей, но помогает замечать скрытые закономерности. Технология может улучшить городские услуги, выявить небезопасные районы или оценить самочувствие жителей после катастроф.

Кроме того, данные из соцсетей дают более быстрый и широкий взгляд на общественные настроения, чем традиционные опросы.

Сейчас технология позволяет создавать «статичные» «карты настроения». В будущем исследователи планируют разработать «цифровой двойник» города, отображающий эмоции в реальном времени.