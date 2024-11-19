Многие люди утверждают, что вдохновляющие и оригинальные идеи к ним приходят во время сна. Современные научные исследования подтверждают эту гипотезу. В одном из экспериментов ученые выяснили, что качественный сон помогает принимать более обоснованные и рациональные решения, позволяя не поддаваться обманчивым первым впечатлениям.

В качестве доказательства своей теории исследователи из Университета Дьюка в США провели эксперимент с игрой «Распродажа в гараже». В рамках эксперимента участники изучали коробки, наполненные различными предметами. Большинство из них не представляли особой ценности, однако некоторые были более значимыми. После того как участники осмотрели несколько коробок, им предложили выбрать одну из них. За сделанный выбор они получали денежное вознаграждение, соответствующее стоимости вещей в выбранной коробке.

Когда участникам нужно было сразу принять решение, они чаще оценивали коробки не по всему содержимому, а лишь по нескольким первым предметам. Таким образом выбор определялся сведениями, полученными в самом начале, а остальные данные не учитывались при принятии решения.

Затем эксперимент повторили, предварительно дав участникам выспаться. Тогда испытуемые сделали более рациональный выбор, и расположение ценных предметов в коробке, по-видимому, не повлияло на их решение.

Когда человек сталкивается с серьезной проблемой, он может почувствовать себя в тупике. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что если во время сна подавать участникам сигналы в виде звуков, связанных с нерешенной проблемой, это может помочь им найти решение на следующий день. Этот эксперимент предполагал решение нескольких головоломок. Во время решения задач в фоновом режиме воспроизводился уникальный звук. В конце тестирования исследователи собрали все головоломки, которые участники не смогли решить. Пока испытуемые спали, исследователи воспроизводили звуки, связанные с некоторыми из нерешенных головоломок.

На следующее утро участники вернулись в лабораторию, чтобы попытаться снова решить задачи. Испытуемые показали лучшие результаты при решении головоломок, к которым была прикреплена звуковая подсказка во время сна. Таким образом звуковые сигналы активировали мозг и помогали в поиске решения.

Одно из полезных для решения проблем свойств сна заключается в способности выявлять связи между объектами и событиями. Это было подтверждено исследованием, опубликованным в 2023 году. В этом эксперименте участникам предложили установить ассоциации между четырьмя различными элементами: одним животным, одним местом, одним предметом и одним блюдом, связанными с определенными событиями. Некоторые из этих ассоциаций были очевидными, например, элемент A напрямую ассоциировался с элементом B. В то же время другие детали были лишь косвенно связаны с остальными элементами, например, предмет D не имел прямой связи с A или C.

Команда исследователей обнаружила, что после ночного сна участники лучше могли выявлять косвенные ассоциации (например, они заметили тонкую связь между предметами A и D) по сравнению с теми по сравнению с теми, кто бодрствовал. Это говорит о том, что сон помог участникам лучше понять структуру событий.

Томас Эдисон, известный как изобретатель электрической лампы, часто использовал дневной сон для стимуляции своей креативности, при том, по его утверждению, по ночам он спал не более четырех часов. Когда Эдисон ложился спать днем, он засыпал с шариком в руке. По мере того, как он засыпал, его рука расслаблялась и шарик падал на пол. Удар шарика о пол будил Эдисона. Он, как и другие выдающиеся мыслители, включая Сальвадора Дали, считал, что именно это переходное состояние между сном и бодрствованием являлось источником творческой энергии.

В 2021 году французские ученые решили проверить утверждение Эдисона. Участникам предложили решить математическую задачу, в которой скрывалось правило, позволяющее значительно ускорить решение. После работы над задачей участники должны были засыпать по методу Эдисона. Каждый участник держал в руке чашку, которую, заснув, он уронил бы. После этой паузы участникам снова было предложено решить математическую задачу. Оказалось, что те, кто погрузился в легкий сон, справились с задачей лучше, чем те, кто бодрствовал или находился в более глубокой стадии сна, но продолжал держать чашку. В этот переходный период между бодрствованием и сном многие участники сообщали о гипнагогии — образах, похожих на сновидения, которые часто возникают при засыпании.

В 2023 году другая группа исследователей изучила, связана ли содержательная гипнагогия с тремя творческими задачами. Участникам было предложено сосредоточиться на теме деревьев и перечислить все креативные и альтернативные методы их использования, которые они могли придумать. Результаты исследования показали, что творческое решение задач значительно улучшалось, когда участники видели образы деревьев в гипнагогическом состоянии. Это свидетельствует о том, что образы могли оказывать помощь в решении задач.

Ранее исследование показало, что глубокий сон может сыграть ключевую роль в сохранении здоровья мозга и ослабить симптомы болезни Альцгеймера. Эксперимент, проводился среди когнитивно здоровых пожилых людей. Результаты участников с мозговыми изменениями, связанными с этим заболеванием, показали, что они лучше справлялись с тестами на память благодаря более глубокому сну.