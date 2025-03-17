Чувство удовлетворения после думскроллинга (долгое прокручивание ленты социальных сетей) в TikTok или импульсивного онлайн-шопинга имитирует такое же облегчение, как от почесывания зудящей раны. Так себя проявляет дофамин — мозговое химическое вещество (нейромедиатор), отвечающее за чувство вознаграждения и достижения. Независимо от того, наслаждается ли человек вирусными видео или увлекается новыми хобби, дофамин создает чувство достижения, которое заставляет людей продолжать начатое.

Зависимость от этих дофаминовых ударов может привести к длительным изменениям мозга, особенно у подростков и молодых людей. Старший преподаватель нейронаук и нейрореабилитации, руководитель курса в Колледже здравоохранения и наук о жизни Лондонского университета Саут-Бэнк Лора Элин Пиготт изучает это вместе со своей командой.

Они исследовали, какие области мозга и связи изменяются из-за возросшего взаимодействия с социальными сетями. По их словам, использование соцсетей задействует те же части мозга, что и другие зависимости, такие как наркотики, алкоголь и азартные игры.

Ученые обнаружили, что каждый раз, когда человек получает уведомление, «лайк» или смотрит видео, которое ему нравится, активируется система вознаграждения мозга (прилежащее ядро). Это та же система, которая заставляет людей чувствовать удовольствие, когда они выигрывают деньги или едят любимую еду.

Но исследователи отмечают, что есть проблема: чем больше люди пользуются социальными сетями, тем сложнее их мозгу сопротивляться им. Это как тренировать мозг жаждать этих дофаминовых ударов — как зависимость.

Люди редко задумываются, почему социальные сети вызывают такую ​​зависимость. Это происходит потому, что мозг начинает обрезать (или укорачивать) нейроны, что-то вроде обрезания лишних веток на дереве, чтобы ускорить «путь вознаграждения».

По словам исследователей, это лишь звучит эффективно. На деле более короткий путь означает, что мозг может «чувствовать» награды быстрее, но из исследований известно, что это также может сделать человека более импульсивным и менее способным остановить себя «от прокрутки».

Со временем это сокращение может уменьшить размер определенных областей мозга, таких как миндалевидное тело и прилежащее ядро, которые играют ключевую роль в контроле эмоций и принятии решений.

Люди могут замечать, что чувствуют себя более тревожно или подавлено после того, как проводят много времени в соцсетях. Это подтверждают исследования. Некоторые приложения, такие как Instagram* (принадлежит Meta*, которая запрещена наа территории РФ), созданы, чтобы заставить человека искать одобрения от других. Когда пользователь не получает лайков или комментариев, на которые надеялся, это может повлиять на его самооценку. При этом, те, кто реже пользуется социальными сетями, сообщают, что чувствуют себя более уверенно и меньше беспокоятся о том, что думают другие.

Люди, прокручивая новости лежа в постели, часто обещают себе, что закончат это через пять минут, а потом осознают, что прошел уже целый час. Социальные сети созданы, чтобы держать человека на крючке, как азартные игры или выпивка.

Исследователи утверждают, что каждое уведомление, лайк и комментарий запускают дофамин, что затрудняет прекращение. Ученые называют это «дисконтированием задержки», когда человек выбирает немедленное вознаграждение (прокрутку) вместо чего-то важного, например, учебы, сна или даже тусовки с друзьями в реальной жизни.

Понимание влияния социальных сетей на мозг — это только начало, утверждает Элин Пиготт. Следующий шаг в исследовании — еще глубже изучить, как социальные сети нарушают работу «сети режима по умолчанию» (DMN) мозга. Это система, которая активна, когда человек не сосредоточен на определенной задаче, например, когда он мечтает или размышляет.

Используя ЭЭГ (метод, отслеживающий активность мозга), Элин Пиготт с командой изучает, влияет ли интенсивное использование социальных сетей на эту сеть. Она отмечает, что это важно, поскольку DMN играет большую роль в том, как люди принимают решения и регулируют свои эмоции.

По ее словам, если она нарушена, это может объяснить, почему некоторые пользователи социальных сетей испытывают трудности с вниманием, эмоциональным контролем и поддержанием здоровых ментальных привычек.

«Хорошая новость в том, что вам не нужно полностью отказываться от социальных сетей. Но осознание того, как они влияют на ваш мозг, — это первый шаг к возвращению контроля», — заключает она.

Типичный взрослый человек только в Великобритании проводит в социальных сетях около двух часов в день. А для молодых пользователей это может легко достигать пяти часов. Ранее исследование показало, что даже человеческое тело отражает состояние «залипания» в соцсетях.