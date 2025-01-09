Исследования показали, что длительное голодание вызывает значительные и систематические изменения во многих органах тела. Результаты указывают на потенциальную пользу для здоровья, которая выходит за рамки потери веса, а также показывают, что эти изменения начинают происходить только после трех полных дней без еды.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, проливает свет на то, как организм реагирует на длительный период отсутствия пищи, предлагая ценные сведения о процессах, происходящих во время длительного голодания.

Исследователи из Исследовательского института Университета королевы Марии в Лондоне (PHURI) и Норвежской школы спортивных наук изучили потенциальные преимущества голодания для здоровья. Они сосредоточились на молекулярных механизмах, лежащих в его основе.

Полученные результаты заложили основу для будущих исследований, которые могут привести к созданию терапевтических методов лечения. Это особенно актуально для людей, которые могут получить пользу от голодания, но не могут участвовать в длительном голодании или следовать диетам, имитирующим голодание, таким как кетогенные планы.

На протяжении тысячелетий люди приспосабливались к выживанию без пищи в течение длительного времени. Сегодня голодание широко практикуется как по медицинским, так и по культурным причинам, а его цели варьируются от улучшения здоровья до снижения веса. Исторически пост также использовался для лечения эпилепсии и ревматоидного артрита, что демонстрирует его разнообразное применение в разные времена и в разных обществах.

Во время голодания организм меняет источник и тип энергии, переходя от потребляемых калорий к использованию собственных жировых запасов. Однако, помимо этого изменения источников энергии, мало что известно о том, как организм реагирует на длительный период отсутствия пищи и какие последствия для здоровья это может иметь.

Новые методы, позволяющие исследователям измерять тысячи белков, циркулирующих в крови, дают возможность систематически и детально изучать молекулярную адаптацию к голоданию у людей. Исследователи следили за 12 здоровыми добровольцами, принимавшими участие в семидневном голодании только на воде.

За ними ежедневно велось тщательное наблюдение, в ходе которого фиксировались изменения уровня около 3 тыс. белков в крови до, во время и после голодания. Определив, какие белки участвуют в реакции организма, исследователи могли бы предсказать потенциальные последствия длительного голодания для здоровья, интегрировав генетическую информацию из масштабных исследований.

Как и ожидалось, в первые два-три дня голодания организм переключает источники энергии — от глюкозы к жиру, накопленному в организме. Добровольцы потеряли в среднем 5,7 кг как жировой, так и сухой массы. После трех дней питания после голодания вес не снижался. При этом потеря сухой массы была почти полностью обращена вспять, а жировая масса осталась.

Впервые исследователи заметили, что после трех дней голодания в организме происходят явные изменения в уровне белков, что свидетельствует о реакции всего организма на полное ограничение калорий. В целом каждый третий из измеренных белков значительно изменился во время голодания во всех основных органах.

Эти изменения происходили у всех участников, но были и характерные признаки голодания, выходящие за рамки потери веса, например изменения в белках, составляющих опорную структуру для нейронов в мозге.

«Впервые мы можем увидеть, что происходит на молекулярном уровне в организме, когда мы голодаем. Пост, если он безопасен, является эффективным средством для снижения веса. Популярные диеты, включающие в себя голодание, например прерывистое голодание, как утверждают, не только способствуют снижению веса, но и приносят пользу здоровью», — сказала директор Университетского исследовательского института точного здоровья королевы Марии (PHURI) Клаудия Лангенберг.

Она добавила, что результаты их исследования подтверждают пользу голодания для здоровья, помимо потери веса. Она проявляется только после трех дней полного ограничения калорийности пищи — позже, чем предполагалось ранее.

Майк Питцнер, заведующий кафедрой данных о здоровье PHURI и один из руководителей группы вычислительной медицины Берлинского института здоровья в Шарите, также отметил, что результаты позволили обосновать некоторые вековые знания о том, почему голодание используется при определенных заболеваниях.

«Хотя голодание может быть полезным для лечения некоторых заболеваний, часто голодание не является выходом для пациентов, страдающих от плохого состояния здоровья. Мы надеемся, что эти результаты позволят получить информацию о том, почему пост полезен в определенных случаях, что впоследствии может быть использовано для разработки методов лечения, которые смогут применять пациенты», — добавил он.

Ранее исследователи из Орхусского университета синтезировали молекулу под названием LaKe, которая воспроизводит метаболические эффекты физических упражнений и голодания. Это позволяет имитировать полезные для организма состояния и может стать инновационной пищевой добавкой для тех, кто не в состоянии выполнять физические упражнения и строго придерживаться диеты, а также потенциально помочь в лечении заболеваний мозга, таких как болезнь Паркинсона и деменция.