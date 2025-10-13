Будущие умные очки Apple смогут переключаться между разными интерфейсами в зависимости от синхронизированного устройства. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Unsplash

При подключении к компьютерам Mac гаджет задействует полноценную операционную систему visionOS, которая сейчас используется в шлеме Vision Pro. Это позволит пользователям получить доступ к расширенным возможностям пространственных вычислений и профессиональным приложениям.

В паре со смартфонами iPhone устройство перейдет на облегченную версию интерфейса, адаптированную под мобильное использование и повседневные задачи.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что Apple приостановила разработку обновленной версии гарнитуры Vision Pro, чтобы сосредоточиться на создании умных очков для конкуренции с Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Так, компания планирует выйти на рынок, где уже присутствуют умные очки Meta Ray-Ban с дисплеем, цена которых стартует от $799.

В более ранних публикациях Гурман утверждал, что дебютная модель Apple не получит встроенного экрана. Согласно новым данным, первое поколение очков оснастят динамиками для аудио, камерами для фото- и видеосъемки, голосовым управлением. Не исключено добавление медицинских датчиков для мониторинга здоровья владельца.

Презентация умных очков ожидается в 2026 году, старт продаж запланирован на 2027 год.