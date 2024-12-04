Аналитический отдел коммуникационного агентства Modifiers в ноябре 2024 провел конкурентный анализ психологических онлайн-школ. В исследование вошли 22 наиболее заметные из них. По прогнозам специалистов, их суммарная выручка к концу года может достичь 24 млрд руб. Подробности исследования — в распоряжении редакции Inc.

Аналитики пришли к выводу, что рынок онлайн-школ психологии находится в фазе замедления роста. В 2023 году его прирост составил более 100%, тогда как в 2024 году он ожидается на уровне 25 — 30%.

Тем не менее, и такое увеличение числа онлайн-школ психологической направленности приведет к существенному увеличению суммарной выручки. На конец года она может достичь 23-24 млрд руб.

На платформе GetCourse школы в нише психологии за 2023 год заработали 13 млрд руб. Учитывая, что она занимает 70% всего рынка онлайн-образования России, ее совокупный доход за прошлый год можно оценить в 18,6 млрд руб.

Несмотря на позитивную динамику, существуют и серьезные факторы замедления. Это, в первую очередь, негативный информационный фон вокруг инфобизнеса, а также закредитованность населения, сложности в привлечении клиентов и рост требований к продукту.

По прогнозам специалистов, замедление роста рынка продолжится и в следующем году. Количество лидов из всех социальных каналов также сокращается.

Исключением стала Telegram. Эта социальная сеть на данный момент является основным источником аудитории.

Аналитики приводят динамику количества лидов, привлекаемых из разных каналов в первом полугодии 2024 года по сравнению с теми же данными на 2023 год:

VK: -50%;

Instagram* (принадлежат компании Meta, запрещенной на территории РФ): -24,6%;

YouTube: -8,8%;

Facebook*: -2%;

Telegram: +5%.

Также отмечается, что доля повторных продаж (55%) уже выше доли первичных, и, вероятно, будет расти. Как сообщают аналитики, вкладывать силы в удержание лояльной аудитории и создание новых продуктов для нее важнее, чем в привлечение новой. Выручка от повторных продаж в июне 2024 превысила доход от первых на 1,2 млрд руб.

Публичная финансовая отчетность на сайте ФНС доступна лишь по трети из рассмотренных школ. В соответствии с ней, крупнейшие доли рынка в 2023 году занимали школы, специализирующиеся на профессиональном обучении в сфере психотерапии, психологического консультирования и саморазвития.

Все пять таких школ работают на собственных программных приложениях (LMS), не прибегая к помощи платформ типа GetCourse. Еще два заведения, финансовая отчетность которых находится в публичном доступе, специализируются на системной психологии.

Самую большую долю рынка (4%) занимает онлайн-университет Talentsy, выручка за 2023 год которого составила 744,9 млн руб. На втором месте (3,85%) институт психологии SMART, с доходом в 715,2 млн руб. Далее в рейтинге идут онлайн-школы «Психодемия» (2,03%, 377,9 млн руб.) «Среда обучения» (1,6%, 297 млн руб.) и «Наука PSY2.0» (1,13%, 210 млн руб.).

Все они показали многократный рост финансовых показателей в 2023 году. Средняя выручка выросла за год в 3 раза (а у института SMART почти в 8 раз), средняя чистая прибыль — в 3,5 раза. Чистая рентабельность в среднем увеличилась с 24% до 25%.

На основании отзывов о школах аналитики сформировали 7 ключевых сегментов целевой аудитории, упорядоченных в порядке убывания емкости:

люди, ищущие личную помощь и самосовершенствование;

начинающие психологи или те, кто хочет стать психологом;

психологи, желающие повысить квалификацию;

люди, работающие в смежных сферах (HR, менеджеры, коучи);

предприниматели и владельцы бизнеса;

женщины, желающие улучшить личные отношения;

люди, увлеченные психологией и саморазвитием.

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