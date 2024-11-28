Сегодня Австралия после нескольких дней жарких дебатов приняла закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Это решение, которое, как ожидается, вступит в силу в ноябре 2025 года, устанавливает одни из самых жестких в мире мер контроля социальных сетей и обязывает платформы предпринимать шаги для обеспечения защиты.

Чтобы обеспечить соблюдение запрета, Австралия планирует опробовать систему проверки возраста, которая может включать предоставление биометрических или паспортных данных. Испытания продлятся несколько месяцев, а их результаты будут рассмотрены к середине 2025 года.

Согласно новому закону, компании могут быть оштрафованы на сумму до 49,5 млн австралийских долларов ( $32 млн).

В своих обращениях компании Google и Meta* (запрещена на территории РФ) заявили, что запрет следует отложить до завершения тестирования системы по проверке возраста, которое ожидается в середине 2025 года. Компания TikTok заявила, что законопроект нуждается в дополнительных консультациях, а социальная сеть X Илона Маска утверждает, что закон может нарушить права детей.

На этой неделе комитет Сената поддержал законопроект, но при этом включил условие, что платформы социальных сетей не должны заставлять пользователей предоставлять личные данные, такие как паспорт и другие цифровые идентификаторы, чтобы подтвердить свой возраст.

Ранее стало известно о том, что Джули Инман Грант стала мишенью Илона Маска за попытку регулировать деятельность его соцсети. Она получала «угрозы смерти», а ее дети подверглись доксингу. Это стало проверкой способности Австралии обеспечить соблюдение своих правил работы в интернете против гигантов социальных сетей, действующих в нескольких юрисдикциях.