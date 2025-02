Компания Alphabet заявила, что в этом году потратит $75 млрд на создание искусственного интеллекта, что на 29% больше, чем ожидали аналитики. В то же время инвесторы выразили разочарование по поводу снижения целевых показателей выручки облачных сервисов и начали проявлять нетерпение по поводу рентабельности.

В результате акции компании, владеющей Google, упали на 9% на расширенных торгах. В целом за год активы Alphabet прибавили около 9%.

Согласно данным LSEG, капитальные расходы компании в этом году должны составить около $58 млрд. Для сравнения, в 2024 году было потрачено $52,5 млрд.

В ответ на вопросы аналитиков о капитальных затратах Google генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что считает рост расходов оправданным. Они возникли в свете появления китайской DeepSeek, представившей модель ИИ, разработка которой обошлась значительно дешевле американских аналогов. По словам Пичаи, семейство моделей Gemini компании Google сопоставимо по эффективности с DeepSeek.

«Стоимость фактического использования ИИ будет продолжать снижаться, что позволит расширить область его применения, — сказал Пичаи. — И именно поэтому мы инвестируем уже сейчас». При этом компания отметила замедление роста доходов от облачных вычислений.

Alphabet тратит значительные средства на поддержку исследований в области искусственного интеллекта и его интеграции в такие продукты, как поиск и облачные сервисы.

Большая часть капитальных затрат в 2025 году будет направлена на строительство серверов и центров обработки данных, заявила на конференции финансовый директор Анат Ашкенази. Результаты четвертого квартала она частично объяснила нехваткой мощностей для облачных ИИ-решений.

В первом квартале Alphabet планирует потратить от $16 млрд до $18 млрд, что гораздо больше, чем примерно $6 млн, которые DeepSeek, по словам представителей компании, потратила на обучение и разработку своей модели ИИ.

Причем представители ведущих американских компаний по разработке ИИ говорят, что общая сумма, скорее всего, была в разы больше. Заявленная DeepSeek стоимость обучения ее модели в январе обрушила акции технологических компаний, став причиной рекордного дневного падения рыночной капитализации Nvidia на $593 млрд.

«DeepSeek научила рынок тому, что некоторые вещи можно делать более эффективно, — сказал Дэйв Вагнер, портфельный менеджер Aptus Capital Advisors. — Мы начинаем понимать, что рынку не нравится постоянное увеличение капитальных затрат».

По словам Брайана Малберри, управляющего портфелем клиентов в Zacks Investment Management, которая владеет акциями Alphabet, Google Cloud ранее росла достаточно быстро, чтобы компенсировать опасения по поводу увеличения расходов.

«Когда выручка снижается или, по крайней мере, рост немного замедляется, возникает вопрос, как вы собираетесь финансировать будущее развитие компании», — сказал он.

Тем временем оборот облачного бизнеса Google в четвертом квартале вырос на 30%, до $11,96 млрд, замедлившись по сравнению с 35% в третьем квартале 2024 года. Согласно данным, собранным LSEG, аналитики ожидали роста на 32,3% до $12,16 млрд.

Более крупный соперник Microsoft в сфере облачных вычислений также сообщил о более слабом, чем ожидалось, росте своей платформы Azure на прошлой неделе. Акции крупнейшего облачного провайдера Amazon, который опубликует квартальные результаты на этой неделе, снизились на 1,8%.

Основной рекламный бизнес Alphabet, на который приходится около трех четвертей общей выручки компании, сталкивается с растущей конкуренцией, поскольку все больше рекламодателей обращают внимание на социальные медиа-платформы, такие как Facebook и Instagram* (запрещена на территории РФ) от Meta* или TikTok от ByteDance.

В четвертом квартале доходы Alphabet от рекламы выросли на 10,6%, до $72,46 млрд. Это на 10,4% больше по сравнению с третьим кварталом и выше прогноза аналитиков в $71,84 млрд, которые приводит LSEG.

Рекламные доходы YouTube в четвертом квартале увеличились на 13,8%, до $10,47 млрд. Для сравнения, рост в третьем квартале составил 12,2%.

В целом выручка Google в четвертом квартале прошлого года выросла на 12%, до $96,47 млрд, хотя по прогнозам аналитиков LSEG, должна была составить $96,56 млрд.

Прибыль компании составила $2,15 на акцию, превысив прогнозы в $2,13.

Выручка от поискового сервиса выросла на 12,5%, до $54,03 млрд. Пичаи отметил, что этому способствовало внедрение резюме по поисковым запросам, созданных искусственным интеллектом. Они отображаются над традиционными ссылками Google на веб-страницы.

Ранее Google объявила о запуске новой функции Ask for Me («Спроси за меня»), которая использует искусственный интеллект для обзвона местных предприятий от имени клиента, чтобы получить подробную информацию об услугах и ценах. Приложение доступно на ПК и мобильных устройствах для пользователей, принявших участие в экспериментах Search Labs.