Депутаты Госдумы сразу после принятия закона о запрете рекламы в признанных экстремистскими соцсетях задумались о повышении в 40 раз штрафов за нарушение этой нормы. Они предлагают увеличить их с 2,5 тыс. руб. до 100 тыс., так как считают, что доходы от нее несопоставимы с размером предполагаемого наказания. В Роскомнадзоре сообщили, что за последние три года россияне потратили на рекламу на этих ресурсах 13,6 млрд руб.

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Законопроект о запрете таких публикации был принят в окончательном чтении 25 марта. Очередные поправки в КоАП РФ инициировал зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. По его словам, наказание за нарушение запрета не должно быть слишком мягким, так как доходы за такую рекламу могут быть достигать миллионов рублей.

Накануне принятия документа, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что российские пользователи при помощи VPN продолжают использовать запрещенные соцсети для продвижения товаров и услуг. По его мнению, доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов.

«Мы прорабатываем вопрос о введении отдельной нормы в КоАП за нарушение физлицами требования по запрету публикации рекламы в запрещенных иностранных сетях со штрафами от 30 тыс. до 100 тыс. руб.», — сообщил Выборный. Он также допустил увеличение административных штрафов для бизнеса, который рекламирует свои товары и услуги.

Пока что за нарушение установлены штрафы:

Для физических лиц — до 2,5 тыс. руб;

Для должностных лиц — до 20 тыс. руб;

Для юридических лиц и организаций — до 500 тыс. руб.

В Роскомнадзоре сообщили, что поддержали законопроект о запрете рекламы в запрещенных соцсетях, как и любые другие меры, направленные на исполнение законодательства.

В ведомстве также отметили, что объем рекламных бюджетов, зарегистрированных в Едином реестре интернет-рекламы с 2022 по 2024 годы, направленных на размещение рекламы в иностранных соцсетях, доступ к которым ограничен в России, составил 13,6 млрд руб. Из них на Instagram* пришлось 9,46 млрд руб., на Х (бывший Twitter) — 2,12 млрд руб., а на Facebook* — 2,02 млрд руб. (* — принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

В Ассоциации блогеров и агентств не стали оценивать законопроекты, и отметили, что главная задача объединения заключается в ведении диалога с государством, с целью вывести новые нормы на комфортный для всех сторон уровень, а также обучить рынок и помочь ему адаптироваться к реалиям.

Они напомнили, что благодаря отсрочке вступления законопроекта в силу на полгода блогеры, бренды и агентства смогут привести в порядок все документы и перенаправить рекламные кампании в другие соцсети, например в Telegram, «ВКонтакте» и другие.

Потери блогеров в результате действия новых норм в ассоциации оценили в 1,8 млрд руб. за четыре месяца с начала действия закона. По мнению представителей сообщества, уже в 2026 году сумма может увеличиться до 5 млрд руб.

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина отметила, что при оплате рекламной кампании денежные средства переводятся не на счета площадки, как это происходит, например, при оплате таргетированной рекламы во «ВКонтакте», а на счета ООО или ИП самозанятого российского юрлица. Она подчеркнула, что непосредственно Meta никак не участвует в процессе оплаты рекламной кампании.

По мнению эксперта, рекламодатели — от многодетных матерей, которые варят мыло и пекут торты, до крупных сетей — после начала действия запрета лишатся возможности эффективно продвигать свои товары и услуги.