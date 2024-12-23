Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал «высокой» вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Напомним, что 19 декабря Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации. Это обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранительных органов.

Ранее WhatsApp дважды штрафовали за невыполнение требований по локализации данных российских пользователей. Сейчас мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что, по мнению депутата Свинцова, значительно повышает риск блокировки. Он указал на недавнюю блокировку Viber как на прецедент.

Депутат Свинцов отметил, что блокировка может быть предотвращена, если компания начнет соблюдать российское законодательство. Он также связал перспективы WhatsApp с будущими отношениями России и США, предположив возможность изменения ситуации после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Реестр организаторов распространения информации заработал в России в 2014 году. Сейчас он насчитывает 456 компаний, среди которых VK, Telegram, Яндекс и его сервисы. Внесенные туда мессенджеры обязаны хранить информацию о пользователях и переписках в течение шести месяцев и предоставлять ее по просьбе ФСБ и других уполномоченных госорганов.

WhatsApp — единственный из трех крупных сервисов Meta* (запрещена на территории РФ), работающий в России. Instagram* и Facebook* были заблокированы еще в 2022 году.

«WhatsApp и Viber уходят в прошлое, особенно на фоне популярности Telegram. Но я хочу подчеркнуть, что мы ни от кого не отгораживаемся, а лишь защищаем свою безопасность. Думаю, нужно дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Возможно, за несколько месяцев отношения между нашими странами изменятся и ряд западных компаний частично вернутся на российский рынок», — заявил Свинцов.

Ранее 13 декабря Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории РФ. В ведомстве заявили, что приложение нарушает законы, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации.