На этой неделе в Нью-Дели, столице Индии, уровень загрязнения воздуха в 50 раз превысил рекомендуемую ВОЗ суточную норму. При этом большинство жителей не могут позволить себе фильтры для воздуха, и у них нет домов, которые могли бы изолировать от неприятного запаха и токсичного смога, являющегося причиной тысяч преждевременных смертей.

Каждую зиму низкая температура и слабый ветер задерживают смертельно опасные загрязняющие вещества в воздухе, начиная с середины октября и до января. По данным мониторинговой компании IQAir, на рассвете 13 ноября уровень «опасных» загрязняющих веществ в некоторых частях обширной городской зоны с населением более 30 млн человек превысил 806 мкг на кубический метр. Это в 53 раза превышает рекомендуемую ВОЗ суточную норму содержания канцерогенных микрочастиц, известных как загрязняющие вещества PM2.5, которые попадают в кровоток через легкие.

Ежегодно причиной смога становится сжигание стерни фермерами соседних регионов, чтобы расчистить поля для вспашки, а также выбросы фабрик и автомобилей. Однако в отчете The New York Times, опубликованном в этом месяце и основанном на пробах воздуха и почвы, собранных за пять лет, говорится, что опасные пары также выбрасывает электростанция, сжигающая горы мусора на городской свалке.

По словам экспертов, обнаруженные уровни тяжелых металлов «вызывают тревогу». Из-за смога также были задержаны несколько рейсов по всей северной Индии. Метеорологическое управление страны сообщило, что по меньшей мере в 18 региональных аэропортах видимость составила менее 1 000 метров, а в Дели она опустилась ниже 500 метров.

В прошлом месяце Верховный суд Индии постановил, что чистый воздух является одним из основных прав человека, и обязал центральное правительство и органы власти штатов принять меры. Однако критики утверждают, что споры между соперничающими политиками, возглавляющими соседние штаты, а также между центральными и региональными властями усугубили проблему.

Политиков обвиняют в том, что они не хотят злить ключевых фигур в своих округах, особенно влиятельные фермерские группы. Несмотря на то, что городские власти предложили несколько мер по снижению уровня загрязнения окружающей среды, эти инициативы не привели к заметным результатам.

При этом правительственные грузовики регулярно используются для распыления воды, чтобы на короткое время уменьшить загрязнение. Новая схема, представленная ранее в этом месяце и предусматривающая использование трех небольших беспилотников для распыления водяного тумана, была высмеяна критиками как еще одно временное решение кризиса в области общественного здравоохранения.

ВОЗ утверждает, что загрязнение воздуха может стать причиной инсультов, болезней сердца, рака легких и других респираторных заболеваний. Это особенно опасно для младенцев, детей и пожилых людей. Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, связывает 1,67 млн преждевременных смертей с загрязнением воздуха в самой густонаселенной стране мира в 2019 году.

Ранее ученые обнаружили, что после празднования дня фейерверков на Манхэттене воздух был загрязнен опасными металлами, концентрация которых превышала показатели от недавних лесных пожаров. Загрязнение сохранялось в течение нескольких часов и сопровождалось ростом содержания опасных металлов в Ист-Ривер.