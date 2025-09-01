Киберполиция России предупреждает, что мошенники все чаще используют взломанные аккаунты в соцсетях и мессенджерах для обмана. Злоумышленники получают доступ к страницам и отправляют сообщения от имени владельца, чтобы выманить деньги, коды из СМС или перенаправить на фишинговые сайты. Поскольку сообщения приходят от знакомого человека, они выглядят убедительно, что делает этот вид мошенничества особенно опасным.

Terrillo Walls, Unsplash

В МВД перечислили пять признаков, по которым можно понять, что вам пишут со взломанного аккаунта:

Странные просьбы, например о срочном переводе денег или голосовании в конкурсе.

Сообщения написаны в непривычной манере: слишком официально, сухо или с использованием несвойственных слов и эмодзи.

Подозрительные ссылки, файлы или требования не звонить, ссылаясь на невозможность говорить.

Сообщения приходят в необычное время.

Срочность и игнорирование отвлекающих вопросов.

Чтобы защититься от мошенников, полиция рекомендует в первую очередь проверить собеседника — например, позвонить по привычному номеру или написать в другом мессенджере, так как мошенники редко имеют доступ ко всем каналам.

Также хорошо сработает намеренная ошибка в деталях — настоящий знакомый исправит ошибку, а аферист — нет.

Еще в беседе можно сделать паузу на 10–15 минут — мошенники обычно торопятся сами, начинают подгонять своего собеседника и быстро переключаются на другую жертву.

Наконец: следует попросить уточнить личные детали, известные только близкому человеку.