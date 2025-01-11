Ранее OpenAI закрыла свой отдел робототехники, но затем решила вернуть его. Теперь, благодаря сообщению в социальных сетях от директора по аппаратному обеспечению и недавно опубликованным должностным инструкциям, OpenAI раскрывает больше информации о своих планах относительно возобновленной команды.

В посте на сайте X в пятницу Кейтлин Калиновски, которая пришла в OpenAI на должность руководителя отдела аппаратного обеспечения в ноябре прошлого года из подразделения AR-очков компании Meta* (запрещена на территории РФ), сообщила, что OpenAI будет разрабатывать собственных роботов с уникальными датчиками.

Она подчеркнула наличие новых вакансий в области робототехники OpenAI, предоставив подробности о проекте. Как указано в объявлениях, команда сосредоточится на создании «универсальных», «адаптивных» и «многофункциональных» роботов, способных работать с интеллектом, аналогичным человеческому, в «реальных» и «динамичных» условиях. Также OpenAI намерена разрабатывать новые датчики и вычислительные модули для своих роботов, основанные на AI-моделях, разрабатываемых компанией.

В объявлении говорится: «Мы стремимся органично сочетать высокоуровневые возможности ИИ с физическими ограничениями физических роботизированных платформ».

В одном из объявлений также говорится о том, что OpenAI намерена нанять контрактников для тестирования своих роботизированных прототипов. Другое объявление говорит о том, что роботы компании будут с конечностями. Недавно стало известно, что OpenAI изучает возможность создания собственного человекоподобного робота.

Роботы компании OpenAI, когда бы они ни были представлены, со временем могут достичь «полномасштабного производства», как указано в одном из описаний. У OpenAI наблюдается положительный настрой по поводу этой инициативы. Также сообщается, что компания ищет инженера, обладающего «опытом проектирования механических систем для массового производства (более 1 млн ед.)».

Сектор робототехники продолжает быть актуальным и востребованным. В прошлом году он привлек более $6,4 млрд от венчурных инвесторов, что свидетельствует о высоком интересе к технологиям с потенциально неограниченными возможностями, согласно данным Crunchbase.

Компании, такие как Bright Machines и Collaborative Robotics, которые разрабатывают программное обеспечение и системы для заводского производства, успешно заняли свою нишу на рынке. Аналогично, такие фирмы, как Carbon Robotics с ее роботом для прополки, поддерживаемым искусственным интеллектом, и Bear Robotics, разрабатывающая мобильных роботов для перевозки лотков и пакетов, также добились успеха.

Тем не менее наибольшее внимание привлекают гуманоидные роботы. Компании X1 и Figure, поддерживаемые OpenAI, работают над созданием универсальных роботов, которые выглядят и действуют как люди. Хоть задачи и являются сложными, эти компании утверждают, что достижения в технологиях позволяют считать массовое производство гуманоидных роботов реальной целью в ближайшем будущем.

Однако история робототехники свидетельствует о том, что реализовать такие амбициозные планы не так просто, как кажется на первый взгляд. Помимо разработки роботов, OpenAI активно работает и над другими аппаратными проектами. В прошлом году известный дизайнер Apple Джони Айв подтвердил свое сотрудничество с OpenAI над новым устройством, в то время как компания разрабатывает собственный чип для запуска своих ИИ-моделей.

Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал о том, как он видит будущее компании и индустрии в целом. В частности, он заявил, что направление развития не изменится, а в планах OpenAI — создание общего ИИ (AGI) и даже «сверхинтеллекта».