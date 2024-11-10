Компания Tesla Inc. получила предупреждение о расследовании от Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) за рекламирование своей технологии FSD, которая все еще не надежна. Компания попала под пристальное внимание агентства в мае этого года.

NHTSA обратило внимание на семь рекламных постов Tesla в социальной сети X, каждый из которых демонстрировал водителей, использующих систему Full Self-Driving (FSD). Вот некоторые из них:

Владелец внедорожника Tesla, который написал, что использовал FSD, чтобы добраться до больницы, когда у него случился легкий сердечный приступ.

Видео владельца Tesla, использующего FSD для поездки с парковки спортивного мероприятия, которое заставило сторонних комментаторов написать, что теперь больше пьяниц смогут благополучно добраться домой.

Видео, на котором водитель Tesla признается, что мог быть невнимателен к окружающей обстановке.

«Мы считаем, что посты Tesla противоречат ее заявленным сообщениям о том, что водитель должен сохранять постоянный контроль над динамической задачей вождения, — написал Грегори Магно, начальник отдела Управления по расследованию дефектов NHTSA, в письме, опубликованном на веб-сайте агентства. — Эти сообщения могут побудить зрителей рассматривать FSD-Supervised как водителя или “роботакси”, а не как частичную автоматизацию/систему помощи водителю, которая требует постоянного внимания и периодического вмешательства со стороны водителя».

Электронное письмо дает представление о том, насколько пристально NHTSA следило за Tesla и FSD в течение нескольких месяцев до того, как регулятор решил начать расследование. Магно отмечает, что агентство попросило компанию проинформировать технический персонал NHTSA о том, как компания предлагает бесплатные пробные версии FSD.

«Хотя Tesla имеет право общаться с общественностью по своему усмотрению, мы отмечаем, что эти посты демонстрируют упущенную возможность умерить энтузиазм по поводу нового продукта с помощью предостережений о его правильном использовании, учитывая замечания, которые Tesla нам донесла», — написала Магно.

Tesla не ответила на отправленный по электронной почте запрос с просьбой прокомментировать электронное письмо.

Агентство начало расследование FSD в октябре, ссылаясь на четыре столкновения с участием автомобилей, в которых была задействована система. В одной из аварий внедорожник Tesla Model Y насмерть сбил пешехода.

NHTSA оценивает способность системы обнаруживать и соответствующим образом реагировать на туман и другие условия ограниченной видимости. Электронное письмо Магно было включено в информационный запрос, отправленный NHTSA в Tesla 5 ноября, в день президентских выборов в США.

В это время рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а чистый капитал Илона Маска перешагнул отметку в $300 млрд. Инвесторы уверены, что благодаря тесным связям с Дональдом Трампом, компания сможет добиться выгодного для Tesla регулирования автономных транспортных средств.