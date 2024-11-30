Yuka — это популярное приложение для здоровья, позволяющее сканировать штрихкоды продуктов, чтобы узнать их состав. Компания расширяет свою миссию и представляет новую кнопку «Вызвать бренд». Функция дает пользователям прямой способ связи с брендами, использующими проблемные ингредиенты, сообщает TechCrunch. Это необходимо для того, чтобы производители могли пересмотреть использование вредных добавок.

Yuka позволяет пользователям сканировать штрих-коды продуктов питания, чтобы быстро увидеть рейтинг здоровья, основанный на добавках, сахаре, насыщенных жирах и клетчатке. В нем также можно отсканировать косметические средства и увидеть вредные вещества, такие как канцерогены, аллергены и раздражители. Затем приложение рекомендует более здоровые варианты, помогая потребителям принимать более взвешенные и осознанные решения.

С момента своего появления во Франции в 2017 году Yuka выявило значительные проблемы с крупными корпорациями в отношении вредных ингредиентов, о которых многие покупатели даже не подозревали. Например, французская сеть супермаркетов Intermarché изменила 900 рецептов и удалила 140 добавок под давлением потребителей и пользователей приложения.

Запущенная новая кнопка «Вызвать бренд» позволяет пользователям напрямую обращаться к компаниям. Когда при сканировании продукта появляется красная метка, это означает, что товар может оказать негативное влияние на здоровье. Тогда пользователь может отправить письмо производителю продукта, побуждая его пересмотреть использование вредных добавок. Yuka предоставляет сообщение по умолчанию, но его можно будет персонализировать.

Кроме того, у людей есть возможность опубликовать сообщение на X, чтобы публично выступить в поддержку перемен. Компания работает над добавлением поддержки других социальных медиаплатформ, таких как Instagram* (принадлежит Meta*, которая запрещена на территории РФ) и др.

Электронные письма и сообщения в социальных сетях часто не имеют должного эффекта, если в них участвует всего несколько человек. Yuka считает, что эта функция может побудить тысячи или даже миллионы потребителей выступить в защиту здоровых продуктов.

Исследование, проведенное Ассоциацией пищевой промышленности и компанией NielsenIQ, показало, что 72% участников опроса отдают предпочтение прозрачной информации о продукте и маркировке, когда выбирают, какие бренды продуктов питания поддержать.

Эта функция может быть особенно полезна для американцев, где нормы регулирования пищевых продуктов менее строги, чем в Европе. Она пока доступна только для премиум-пользователей во Франции и США, но в ближайшие месяцы будет распространена на другие страны. Стоимость членства составляет от $10 до $50 в год. Подписка также предлагает автономный режим, неограниченную история и многое другое.

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