Замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на конференции в рамках ПМЭФ-2025 рассказал о подходе ведомства к рекламным интеграциям на ресурсах нежелательных и запрещенных организаций, размещенных до 1 сентября. С этой даты начнет действовать запрет на размещение рекламы на таких площадках, в том числе в Instagram и Facebook, принадлежащих Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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«Если рекламная интеграция продолжает быть рекламной интеграцией, значит реклама продолжает распространяться в интернете. Если интеграция сохраняется 1 сентября, то мы начинаем отчет с 1 сентября и дальше», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос представителя Ассоциации блогеров и агентств.

Логунов добавил, что ведомство будет ориентироваться на факт наличия рекламы на таких площадках, а не то, что «она когда-то там была, ее потом удалили и теперь были заплачены за это деньги».

«Реклама есть в интернете? Есть. Она распространена на запрещенном ресурсе? Она распространяется, то есть это продолжительное время и после 1 сентября. Соответственно, либо она отмаркирована, то есть признана рекламой, и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября запрещено будет рекламу, либо она не отмаркирована и полагается штраф за немаркировку», — сказал он.

Замглавы РКН добавил, что ведомство находится в контакте с рекламодателями, особенно крупными, чтобы «до 1 сентября в рамках разъяснительного профилактического мониторинга подсказать, что лучше убрать сейчас».

Согласно закону, наказание за распространение ляжет и на рекламодателя, и тех, кто будет заниматься распространением (то есть на бренды и блогеров). Со вступлением закона в силу штрафы за размещение рекламы на сайтах экстремистских и нежелательных организаций составят:

до 2,5 тыс. руб. для физических лиц;

до 20 тыс. руб. — для должностных;