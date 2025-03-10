В правительстве и Госдуме ведется обсуждение регулирования видеоигр. Институт развития интернета (ИРИ) предложил расширить его до уровня межгосударственного объединения БРИКС, куда, помимо России, входят еще 10 стран.

ИРИ представил исследование «Компьютерные игры и метавселенные». В нем содержится идея создания единой площадки распространения видеоигрового контента для стран БРИКС. Так эксперты института намерены защитить пользователей от деструктивной информации в видеоиграх.

По мнению специалистов, решением могла бы стать проработка на пространстве стран БРИКС предложения о создании единой системы маркировки и правил распространения контента, в том числе в видеоиграх. Для этого предлагается создать единую площадку и специальное информационное пространство.

Заместитель генерального директора АНО ИРИ и руководитель экспертной группы, проводившей исследование Борис Едидин отмечает, что для выработки такого предложения необходимо учитывать множество технических и регуляторных особенностей, наличие политической воли, а также экономической целесообразности проекта.

По его словам, в 2025 году сумма поддержки игровых проектов будет определена по результатам текущих конкурсов ИРИ, которые станут известны только ближе к лету. В последние годы объем финансирования составлял около 1 млрд руб. в год. Едидин считает, что сумма может вырасти.

12 декабря 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла законопроект, который предлагает обязать распространителей видеоигр информировать пользователей об их содержании, а сами видеоигры должны будут проходить экспертизу. Законопроект также вводит обязательство по идентификации пользователей, а в отдельных случаях запрещает распространение видеоигр.

Эксперты ИРИ обеспокоены проблемой возникновения у пользователей игровой зависимости и «активным применением игровыми компаниями практик, создающих и монетизирующих эту зависимость». Они видят решение этих проблем в создании системы защиты прав геймеров, приобретающих игры и совершающих внутриигровые покупки.

В институте также проанализировали технологии, применяемые для игр двойного назначения. Там отметили технологическое отставание России от США и стран Европы в использовании для игр двойного назначения технологий AR/VR, несмотря на достаточно большое число отечественных разработок.

По мнению управляющего партнера инвестфонда Indie Go Start Владимира Вареника, в предложении ИРИ просматривается идея создания единого маркетплейса по распространению игр в БРИКС. Такой проект, по его словам, будет вынужден конкурировать на мировом рынке с платформой Steam от Valve. Успешных примеров такой конкуренции нет.

Идея ИРИ о единых правилах распространения контента в БРИКС, скорее всего, подразумевает создание централизованного паблишинга. «Обычно такие инициативы приводят к ограничениям по методам распространения контента для игровых компаний. Хотелось бы этого по максимуму, по возможности, избежать», — считает Вареник.

Представитель Astrum Entertainment считает, что создание единой системы маркировки и правил распространения контента в видеоиграх для стран БРИКС поможет упростить процесс выхода российских игр на международные рынки.

По словам Вареника, единственная компания в мире, обладающая наиболее крупной метавселенной, — это Meta* (признана в России экстремистской и запрещена), ее Horizon Worlds позволяет взаимодействовать тысячам человек за счет большого числа VR-очков. Подобных проектов в России нет.

Напомним, что председатель Госдумы Вячеслав Володин связал участившиеся в последние годы случаи нападений учащихся на других учеников и учителей с увлечением видеоиграми. В связи с этим он предложил создавать отечественный контент.