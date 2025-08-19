Агрегатор мессенджеров и соцсетей Pact запустил функцию звонков в WhatsApp* для корпоративных пользователей. Теперь российские предприниматели могут напрямую звонить клиентам в мессенджере, записывать разговоры и сохранять их в истории общения наравне с перепиской. Подробности — в распоряжении «Инка».

Alexander Shatov, Unsplash

Ранее такая возможность была только у пользователей WhatsApp Business API (WABA) за рубежом. Бизнесу приходилось подключать отдельное приложение, проходить верификацию и оплачивать использование сервиса. Новая функция в Pact позволяет звонить через обычное приложение WhatsApp или WhatsApp Business без дополнительных условий, в том числе с компьютера.

Перед разработкой в Pact изучили сетевой трафик между клиентом WhatsApp и его серверами, чтобы понять принципы и протоколы передачи данных. После тестирования компания обернула прототип в модуль с REST API и WebSocket-интерфейсом.

«При разработке мы сотрудничали с партнерами в Бразилии, где WhatsApp — основной мессенджер. По данным зарубежных источников и исследований, в Бразилии 147 миллионов человек пользуются WhatsApp. Мы переняли опыт тех, кто входит в топ по количеству пользователей в мире и смогли адаптировать функцию для 96 миллионов россиян», — сообщил Сергей Будяков, CEO Pact.

Функция уже доступна всем пользователям Pact: звонки совершаются прямо из окна агрегатора, фиксируются в переписке и могут быть расшифрованы встроенным ИИ. Для подключения нужно отсканировать специальный QR-код с помощью приложения WhatsApp. Система также отображает статус вызова и позволяет вести аналитику. Подключение работает по фиксированной цене, без поминутной тарификации.

Звонить можно в любую страну, а также использовать российский аккаунт WhatsApp во время поездок за границу.

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.