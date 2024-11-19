Правительство предварительно одобрило законопроект, ограничивающий майнинг криптовалют в российских регионах, где наблюдается сложная ситуация в электроэнергетике. Запрет планируется ввести до 2031 года, сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Ограничение планируется ввести в осенне-зимний отопительный период на территории Иркутской области, в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, а также в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В сообщении правительства указано, что Минэнерго совместно с энергокомпаниями, а также другими органами власти поручено проработать вопросы о введении механизма контроля за реализацией запрета, высвобождении используемой электрической мощности осуществляющих майнинг потребителей для технологического присоединения иных потребителей, а также введение запрета в иных регионах.

Незадолго до этого глава Дагестана Сергей Меликов обратился к правительству с просьбой запретить майнинг в регионе «до стабилизации ситуации в энергосетевом комплексе». По его мнению, развитие этой деятельности привело к еще большему дефициту электричества в регионе на фоне и без того сильного износа электросетевого оборудования.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила о старте эксперимента по международным платежам в криптовалюте до конца этого года. По ее словам, эксперимент по расчетам может продлиться три года, по его итогам будет принято решение о внесении изменений в общее регулирование.