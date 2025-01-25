X Илона Маска начала глобально расширять свою новую функцию отдельной ленты с вертикальными видеороликами, сообщает TechCrunch. Компания добавила вкладку в нижнюю панель приложения для пользователей в США, чтобы упростить доступ к видеоконтенту на платформе.

Социальная сеть X на фоне возникшей неопределенности вокруг приложений TikTok и Lemon8 компании ByteDance запустила отдельную вертикальную видеоленту. В пятницу новая функция также начала появляться в разных регионах, включая Индию, Австралию и некоторые страны Европы.

Представитель компании подтвердил, что глобальный запуск вертикальных видео сейчас «находится в процессе». Новая функция доступна через отдельную вкладку в приложении X, которая расположена рядом с кнопкой Grok.

Также сообщается, что обновление в настоящий момент доступно только для iOS, следовательно, пользователям Android придется подождать еще какое-то время. При этом компания не уточнила конкретные сроки.

Новая функция X появилась на фоне возможного запрета TikTok в США. В данный момент действие этого запрета временно приостановлено, поскольку президент Трамп продлил срок, в течение которого компания должна будет заключить соглашение, позволяющее частично передать контроль американскому государству или полностью прекратить свою деятельность в США. Это решение направлено на защиту национальных интересов безопасности.

Кроме развлекательной функции, видеоплатформа на X открывает возможности для размещения рекламы после того, как пользователи просмотрели несколько коротких видеороликов. Это обеспечит компании дополнительный доход, сохраняя внимание пользователей на видеоконтенте — подход, который активно используется в социальных сетях, таких как Instagram* (запрещен в РФ и признан экстремистской организацией) и TikTok.

Ранее платформа X разработала новый значок для пародийных профилей и фан-аккаунтов, чтобы не вводить подписчиков в заблуждение. Эта мера должна позволить снизить вероятность путаницы между публикациями фейкового аккаунта и реального человека.