Технологические компании Великобритании с 17 марта должны начать принимать меры по защите пользователей от изображений сексуального насилия над детьми и другого незаконного контента. Это связано с усилением контроля за соблюдением безопасности в онлайн-пространстве.

Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена), TikTok, принадлежащая ByteDance, YouTube от Alphabet и другие платформы должны улучшить модерацию, упростить отчетность, а также внедрить встроенные тесты безопасности. В Ofcom считают, что эти меры помогут в борьбе с преступностью и сделают соцсети более безопасными.

Закон, который вступил в силу в 2023 году, устанавливает более жесткие стандарты для социальных сетей, уделяя особое внимание защите несовершеннолетних и удалению незаконного контента. В декабре 2024 года Ofcom опубликовал первые правила применения нового закона и установил для компаний крайний срок для оценки рисков, которые незаконный контент представляет для пользователей их платформ, — 16 марта.

В случае несоблюдения требований регулятор сможет выписывать штрафы в размере до £18 млн ($23,31 млн), или 10% от годового мирового оборота компании. В Ofcom заявили, что файлообменники и сервисы хранения файлов особенно уязвимы для распространения материалов о сексуальном насилии над детьми.

Сегодня регулятор запустил отдельную программу правоприменения для оценки мер безопасности, которые эти сервисы используют для предотвращения распространения такого контента.

Кроме того, в адрес компаний, предлагающих услуги по хранению файлов, были направлены просьбы предоставить результаты оценки рисков к 31 марта. Если они не будут соблюдать эти правила, им грозят те же самые штрафы.

Ранее Управление по защите данных Нидерландов (DPA) наложило на стриминговую платформу Netflix штраф в размере €4,75 млн за ненадлежащее информирование клиентов об использовании их персональных данных в период с 2018 по 2020 год.