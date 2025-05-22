Новое исследование, опубликованное в Journal of Research in Personality, показало, что различные формы нарциссизма связаны с зависимостью от социальных сетей. Люди с такими чертами чаще сталкиваются с проблемным использованием онлайн-платформ.

Социальные сети, такие как Facebook и Instagram* (принадлежат Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской), дают людям возможность общаться и выражать себя. Однако чрезмерное увлечение ими может привести к зависимости. Это выражается в постоянном стремлении проверять обновления и в трудностях с отказом от платформ, даже если это вредит.

Такая зависимость может вызвать проблемы, включая снижение активности в реальной жизни, нарушения сна и ухудшение учебных или рабочих результатов. Психологические аспекты, такие как низкая самооценка и опасение упустить что-то важное, могут способствовать ее развитию. Некоторые исследования нейровизуализации показывают, что зависимость от сайтов социальных сетей активизирует мозговые участки вознаграждения способами, аналогичными другим поведенческим зависимостям.

Исследование, проведенное Джулией Марией Бальцеровской и ее коллегами, сосредоточилось на изучении связи между нарциссизмом и зависимостью от социальных сетей. Ученых особенно интересовало, в какой степени различные типы нарциссизма влияют на изменения в симптомах зависимости с течением времени и как симптомы зависимости могут воздействовать на динамику нарциссических черт.

Нарциссизм определяется как устойчивое проявление эгоцентризма, завышенной самооценки и стремления к вниманию и восхищению. В основе исследования лежит циркулярная модель нарциссизма, разделяющая нарциссические черты по двум ключевым осям: активности (от напористости до покорности) и близости (от теплоты до холодности).

Комбинация этих измерений дает возможность выделить шесть различных форм нарциссизма: восхищение, соперничество, враждебность, изоляция, героизм и святость. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что зависимость от социальных сетей будет особым образом связана с такими формами нарциссизма, как восхищение, соперничество, враждебность и изоляция.

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В исследовании применялся лонгитюдный дизайн, в рамках которого участники проходили опрос на четырех этапах с 2020 по 2021 год. Из 665 человек, принявших участие во второй волне сбора данных, 362 продолжили участие и в четвертой волне. В итоговый анализ вошли 339 участников из Польши в возрасте от 19 до 41 года. Выборка была равномерно распределена между мужчинами и женщинами.

Участники исследования проходили оценку уровня нарциссизма с помощью комбинации трех признанных инструментов и оценивали свою зависимость от социальных сетей с использованием Бергенской шкалы. Также они указали, сколько времени в день проводят на таких платформах, как Facebook, Instagram* и Twitter.

Результаты показали, что все виды нарциссизма, за исключением святости, связаны с зависимостью от социальных сетей. Это означает, что те, кто получил высокие оценки по большинству форм нарциссических черт, также чаще отмечали наличие проблем, связанных с использованием социальных сетей.

Тем не менее, результаты долгосрочного исследования выявили более сложные связи. Выяснилось, что святость не связана с зависимостью от социальных сетей. В отличие от этого, героизм, восхищение и соперничество продемонстрировали взаимные временные связи с зависимостью: увеличение нарциссических черт предсказывало снижение симптомов зависимости и наоборот. Это указывает на динамичную взаимосвязь между ними.

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В отличие от других характеристик, враждебность и изоляция изменялись параллельно с уровнем зависимости от социальных сетей. Увеличение симптомов зависимости сопровождалось ростом этих нарциссических черт и наоборот. Таким образом, можно предположить, что эти формы нарциссизма изменяются синхронно с проблемным использованием социальных сетей.

«Результаты нашего исследования продемонстрировали, что практически все формы нарциссизма взаимосвязаны с зависимостью от социальных сетей. Мы также выявили разнообразие в этих формах в контексте продольных отношений. В частности, установлены запаздывающие, продольные связи для таких аспектов, как героизм, восхищение и соперничество, тогда как для враждебности и изоляции такие связи наблюдаются только в рамках одного и того же показателя. Эти выводы согласуются с предыдущими исследованиями, подчеркивающими, что мотив самозащиты играет важную роль в понимании взаимосвязи между нарциссизмом и зависимостью от социальных сетей», — заключили авторы работы.

Данное исследование предоставляет новое понимание временных взаимосвязей между зависимостью от социальных сетей и нарциссизмом. Тем не менее, следует учитывать, что результаты опирались исключительно на самооценки участников, что могло оказать влияние на выводы.