Пока вы читаете эту статью, где-то на серверах технологических гигантов существует ваша цифровая копия. Это не клон из фантастического фильма, а нечто более сложное — цифровой двойник. Это динамическая модель, построенная искусственным интеллектом на основе вашего цифрового следа. Она знает ваши привычки, предсказывает ваши желания и влияет на ваш выбор. Понимание, как она создается, — первый шаг к восстановлению контроля над своей цифровой жизнью.

Carl Heyerdahl/Unsplash

Как ИИ строит вашу модель? Каждое ваше действие в сети — это кирпичик в здании вашего цифрового двойника.

Каждое ваше действие в сети — это кирпичик в здании вашего цифрового двойника. Лайки и подписки в соцсетях формируют ваш психографический портрет: ваши интересы, политические взгляды, ценности.

в соцсетях формируют ваш психографический портрет: ваши интересы, политические взгляды, ценности. Поисковые запросы раскрывают ваши текущие потребности, проблемы и планы — от поиска рецепта ужина до симптомов болезни или выбора места для отпуска.

раскрывают ваши текущие потребности, проблемы и планы — от поиска рецепта ужина до симптомов болезни или выбора места для отпуска. История покупок в интернет-магазинах говорит о вашем доходе, стиле жизни и даже о грядущих событиях (например, покупка детских товаров).

в интернет-магазинах говорит о вашем доходе, стиле жизни и даже о грядущих событиях (например, покупка детских товаров). Данные о геолокации с вашего телефона показывают, где вы живете, работаете, как проводите свободное время и с кем общаетесь.

Даже скорость, с которой вы печатаете, и манера движения мыши могут анализироваться для определения вашего эмоционального состояния.

Искусственный интеллект собирает эти разрозненные данные и находит в них скрытые закономерности. Он не просто знает, что вы любите пиццу. Он знает, что вы заказываете ее по пятницам вечером после напряженной рабочей недели, предпочитаете пепперони и, скорее всего, откликнетесь на рекламу нового сериала, который можно посмотреть за ужином.

Зачем это нужно компаниям?

Основная цель — гиперперсонализация. Ваш цифровой двойник позволяет показывать вам не просто рекламу, а предложения, от которых «невозможно отказаться». Лента новостей в соцсетях формируется так, чтобы вызывать у вас максимальный эмоциональный отклик и удерживать ваше внимание как можно дольше.

Рекомендации на YouTube или Spotify подбираются так, чтобы вы никогда не захотели выключить сервис. В более широком смысле, эти модели могут использоваться для прогнозирования потребительского спроса, результатов выборов и даже распространения определенных идей.

Что с этим делать? 3 шага к цифровой гигиене

Полностью исчезнуть из поля зрения ИИ невозможно, но можно значительно «размыть» своего цифрового двойника.

Управляйте настройками конфиденциальности. Зайдите в настройки своего аккаунта Google, Facebook (и других соцсетей) и рекламные предпочтения. Запретите отслеживание геолокации для приложений, которым она не нужна. Отключите персонализацию рекламы. Это не уберет рекламу, но сделает ее менее «умной».

Используйте приватные инструменты. Установите браузер, ориентированный на конфиденциальность (например, Brave или DuckDuckGo), который по умолчанию блокирует трекеры.

Будьте осознанным пользователем. Прежде чем поставить лайк, пройти очередной онлайн-тест или дать приложению доступ к своим контактам, задумайтесь: какую информацию обо мне это действие передаст? Иногда лучшее действие — это бездействие.

Ваш цифровой двойник — это не вы. Это модель, построенная на данных. И качество этой модели напрямую зависит от того, какие данные вы позволяете о себе собирать.