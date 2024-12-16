В Великобритании официально вступил в силу закон о безопасности в Интернете, который ужесточит контроль за незаконным контентом. Он обязывает таких технологических гигантов, как Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), Google или TikTok, нести ответственность за материалы, загружаемые и распространяемые на их платформах, а в случае неисполнения требований предполагает крупные штрафы.

Ofcom, британский регулятор в области СМИ и телекоммуникаций, опубликовал первую часть требований к технологическим компаниям, в которых указано, какие меры они должны предпринять для борьбы с вредоносным контентом на своих платформах.

Хотя закон был принят в октябре 2023 года, тогда он не вступил в силу. Ofcom заявила, что у технологических платформ есть время до 16 марта 2025 года, чтобы завершить оценку риска появления незаконного контента.

По истечении этого срока они должны приступить к реализации мер по защите пользователей, включая улучшение модерации, упрощение отчетности и внедрению тестов безопасности.

Согласно «Закону о безопасности в интернете», Ofcom может налагать штрафы в размере до 10% от глобальной годовой выручки компаний, если они будут уличены в нарушении правил.

При повторном нарушении отдельным топ-менеджерам может грозить тюремное заключение, а в самых серьезных случаях регулятор может обратиться в суд с требованием заблокировать сервис в Великобритании или ограничить его доступ к платежным провайдерам или рекламодателям.

По словам представителей, под действие закона попадут социальные сети, поисковые системы, приложения для обмена сообщениями, игр и знакомств, а также порносайты и файлообменники.

Согласно новым правилам, доступ к отчетности и подача жалоб должны стать проще в поиске и использовании. Для платформ с высоким уровнем риска компании должны будут использовать технологию, называемую хэш-сопоставлением, для обнаружения и удаления материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM).

Инструменты хэш-сопоставления связывают известные изображения CSAM из полицейских баз данных с зашифрованными данными, известными как «хэши», для каждого фрагмента контента, чтобы помочь автоматизированным системам фильтрации социальных сетей распознать и удалить их.

Ofcom подчеркнул, что весной 2025 года регулятор намерен провести консультации по дополнительным мерам, включая блокировку аккаунтов, уличенных в распространении недопустимого контента, и использовании искусственного интеллекта для борьбы с незаконными материалами.

Ранее ирландский орган по надзору за СМИ и интернетом Coimisiún na Meán принял и опубликовал Кодекс безопасности в интернете, который будет применяться к платформам обмена видео, расположенным в стране, включая TikTok от ByteDance, YouTube от Google, а также Instagram* и Facebook Reels* от Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ).