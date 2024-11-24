Верховный суд отклонил апелляцию Facebook* (принадлежит Meta*, которая запрещена в РФ) на постановление суда низшей инстанции о возобновлении иска акционеров, поданного против гиганта социальных сетей в связи с неправомерным использованием данных пользователей.

Решение суда об отклонении иска было озвучено без дополнительных пояснений. Дело против Meta* было одним из двух, рассмотренных в этом месяце Верховным судом, касающихся возможности частных истцов привлекать компании к ответственности за предполагаемое мошенничество с ценными бумагами. Второе дело, связанное с производителем чипов для искусственного интеллекта Nvidia, рассматривалось 13 ноября, и Верховный суд пока не вынес свое решение.

Истцы в деле против Facebook* утверждали, что компания незаконно скрыла от инвесторов информацию о взломе данных, произошедшем в 2015 году и связанном с британской консалтинговой фирмой Cambridge Analytica. Этот инцидент затронул более 30 млн пользователей Facebook*. Они обвинили компанию в том, что она вводила инвесторов в заблуждение, нарушая Закон о фондовых биржах 1934 года — федерального закона, который обязывает публичные компании раскрывать информацию о своих бизнес-рисках.

После того, как в 2018 году в СМИ появились сообщения о том, что Cambridge Analytica неправомерно использовала данные пользователей Facebook* в рамках успешной президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году, акции компании резко упали. Это событие вызвало серьезные опасения среди инвесторов, которые начали требовать возмещения ущерба в связи с потерей стоимости своих акций.

В центре судебного разбирательства находился вопрос о том, нарушил ли Facebook* закон, не указав подробно предшествующие утечки данных в своих последующих отчетах о бизнес-рисках.

Представитель Facebook* Энди Стоун выразил свое разочарование в связи с решением Верховного суда, который не дал разъяснений по данной части законодательства. Компания утверждает, что не обязана раскрывать информацию о том, что упомянутый риск уже реализовался, поскольку «разумный инвестор» должен понимать, что раскрытие рисков является прогнозным заявлением. В свою очередь, администрация президента Джо Байдена в данном вопросе поддержала акционеров компании.

Окружной судья США Эдвард Давила отклонил иск против Facebook*, однако 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско возобновил его рассмотрение, что стало причиной подачи компанией апелляции в Верховный суд.

Профессор права Университета Джорджа Вашингтона Алан Моррисон отметил, что после отклонения Верховным судом апелляции Facebook* истцы, скорее всего, будут стремиться к раскрытию информации — процессу, в ходе которого происходит обмен данными между сторонами дела. По словам Моррисона, Facebook* может подать новое ходатайство об отклонении иска, опираясь на несколько иной стандарт, что может использоваться для затягивания процесса.

Утечка данных Cambridge Analytica привела к началу расследования правительством США методов работы Facebook в области конфиденциальности. В связи с этим были поданы многочисленные иски и проведены слушания в конгрессе США. В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск на Facebook*, который компания впоследствии урегулировала, выплатив $100 млн.

До этого Европейская комиссия оштрафовала Meta* Platforms на €797,7 млн. Компания обвиняется в привязке своего онлайн-сервиса объявлений Facebook* Marketplace к принадлежащей ей же социальной сети Facebook* и навязывании несправедливых условий другим рекламным платформам.