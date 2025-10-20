Французская группа Kering, владеющая Gucci, договорилась о продаже косметического подразделения концерну L’Oreal за €4 млрд (почти $4,7 млрд), сообщает Reuters. Сделка стала одним из первых крупных решений нового гендиректора Луки де Мео, направленных на сокращение долговой нагрузки и возврат фокуса на основной модный бизнес.

L’Oreal

По условиям соглашения L’Oreal получит парфюмерный бренд Creed, приобретенный предшественником де Мео Франсуа-Анри Пино в 2023 году за €3,5 млрд. Кроме того, французский косметический гигант получит эксклюзивные права сроком на 50 лет на производство парфюмерии и косметики под модными марками группы — Bottega Veneta и Balenciaga. Лицензия на продукцию под брендом Gucci также перейдет к L’Oreal на полвека после истечения текущего контракта с Coty, который, по оценкам аналитиков, действует до 2028 года.

Распродажа активов стала необходимостью для Kering из-за растущего долга. На конец июня чистая задолженность компании составила €9,5 млрд, плюс €6 млрд долгосрочных арендных обязательств, что вызвало беспокойство инвесторов. Косметическое направление принесло операционный убыток в €60 млн за первое полугодие текущего года.

Группа также столкнулась со снижением спроса на флагманский бренд Gucci, чья выручка обрушилась на 25% в годовом выражении в последнем отчетном квартале из-за замедления китайского рынка. Эти факторы усилили давление на руководство с требованием снизить долговую нагрузку во избежание дальнейшего понижения кредитных рейтингов.

Де Мео, возглавивший Kering в сентябре 2025 года, предупреждал акционеров о намерении принять сложные решения для оздоровления бизнеса. Помимо продажи косметики компания отложила планы по полному поглощению итальянского модного дома Valentino и ведет переговоры о продаже долей в недвижимости для привлечения средств.

Для L’Oreal, производителя косметики Maybelline и средств по уходу CeraVe, покупка станет крупнейшей в истории компании, превысив приобретение австралийского бренда Aesop за $2,5 млрд в 2023 году. Концерн уже выпускает успешные ароматы под маркой Yves Saint Laurent после покупки прав у Kering за €1,15 млрд в 2008 году. Парфюмерное направление демонстрировало двузначный рост во втором квартале, опережая другие сегменты L’Oreal.