Собственник выставил на продажу пятикомнатную квартиру площадью 210 кв. м в Дмитровском переулке Москвы в 15 минутах от Кремля за 535,7 млн руб., сообщили «Инк.» в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Фото: «Авито»

В объявлении сказано, что дизайн квартиры выполнен в классическом стиле, в отделке использован натуральный камень, установлены антикварные предметы интерьера, инкрустированная итальянская мебель, бронзовые и фарфоровые люстры.

Фото: «Авито»

Владелец также указал, что планировка квартиры включает гостиную-столовую, кухню, три спальни, каждая из которых оснащена собственной ванной комнатой и гардеробной, кабинет, гостевой санузел и дополнительные гардеробные помещения.

Квартира оборудована современными системами вентиляции и кондиционирования с индивидуальным управлением для каждой комнаты, а также домашним кинотеатром.

Фото: «Авито»

Из окон гостиной открывается вид на Дмитровский переулок и Петровку, а из спальни — во внутренний двор. Жилой комплекс, в котором расположена квартира, оснащен собственной артезианской скважиной. В доме есть подземный паркинг, круглосуточно работает охрана и системы видеонаблюдения.

В конце декабря 2024 года эксперты Restate проанализировали российский рынок недвижимости. Они выяснили, что лотом с наибольшей ценой в базе компании оказался двухуровневый пентхаус площадью 460 кв. метров в центре Москвы. Собственник установил за него ценник в 4,1 млрд руб.