Профсоюз компании заявил, что Volkswagen (VW) рассматривает возможность повсеместного сокращения заработной платы и увольнений, а также закрытия или уменьшения размеров своих заводов в Германии, сообщает CNBC.

По словам Даниэлы Кавалло, главы рабочего совета, руководство Volkswagen недавно представило планы, которые включают в себя сокращение заработной платы на 10% по всем предприятиям, а также замораживание зарплат в 2025 и 2026 годах. С учетом всего этого, по оценкам организации, зарплата работников за указанный период сократится примерно на 18%.

Работники, заключившие определенные коллективные договоры, также лишатся премий и дополнительных выплат, заявили в рабочем совете, который состоит из группы избранных сотрудников, представляющих интересы трудового коллектива компании. Кроме этого, Кавалло сообщила, что Volkswagen намерен закрыть три завода и сократить все остальные предприятия в Германии.

«В конкретном выражении это означает сокращение еще большего количества продуктов, объемов, смен и целых сборочных линий, что намного больше того, что мы уже сделали, — сказала она в заявлении. — Затронуты все немецкие заводы VW. Ни один из них не находится в безопасности».

Она предупредила, что в планы автопроизводителя входит масштабное сокращение рабочих мест, отметив, что под угрозой находятся десятки тысяч рабочих мест. Также совет сообщил, что VW планирует передать некоторые из своих подразделений сторонним компаниям или зарубежным автопроизводителям.

Руководство компании представило свои планы рабочему совету отдельно от текущих обсуждений трудовых соглашений. Следующий раунд переговоров должен состояться, после того, как Volkswagen опубликует свою последнюю квартальную прибыль.

В компании заявили, что изменения необходимы в связи с экономическими условиями. По словам руководителя отдела кадров Volkswagen Гуннар Килиан, автопроизводитель не сможет позволить себе дальнейшие инвестиции, не предприняв значительных шагов для восстановления конкурентоспособности. Он добавил, что реструктуризация обеспечит финансовую устойчивость компании в будущем.

Томас Шефер, исполнительный директор Volkswagen Passenger Cars, заявил, что предприятие не получает достаточного дохода от продаж автомобилей, в то время как затраты на энергию, материалы и рабочую силу растут. Немецкие заводы недостаточно производительны и обходятся дороже по сравнению с целевыми показателями Volkswagen и затратами конкурентов. По заявлению компании, VW будет вносить предложения по снижению стоимости труда в ходе трудовых переговоров.

Наряду со многими другими немецкими и европейскими автопроизводителями, Volkswagen испытывает трудности на фоне перехода на электромобили и ослабления мировой экономики. В прошлом месяце компания во второй раз менее чем за три месяца снизила годовой прогноз, учитывая более слабые, чем ожидалось, показатели своего подразделения по производству легковых автомобилей.

В сентябре автопроизводитель предупредил о возможном закрытии заводов и заявил, что отказывается от целого ряда трудовых соглашений. В их число входят соглашения с сотрудниками, занимающими специализированные или руководящие должности, временными работниками и учениками. Компания также заявила, что прекращает действие соглашения о защите занятости, которое действовало для ее немецких сотрудников с 1994 года.

Эти заявления вызвали резкое сопротивление со стороны производственного совета и ведущего немецкого профсоюза IG Metall. Недавно Торстен Грёгер, ведущий переговорщик IG Metall, заявил, что последние планы Volkswagen неприемлемы. По его словам, если VW подтвердит свой антиутопический путь, совет директоров должен ожидать соответствующих последствий.

Ранее американский технологический гигант Cisco также уволил тысячи сотрудников в ходе второго сокращения в 2024 году. Технологическая и сетевая компания объявила о сокращении численности персонала на 7%, или примерно на 5,6 тыс. сотрудников, после предыдущего сокращения в феврале, когда уволили около 4 тыс. сотрудников.