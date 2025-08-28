Новая функция от искусственного интеллекта в приложении WhatsApp* поможет пользователям перефразировать свои сообщения, подкорректировать их тон и исправить ошибки.

WhatsApp.com

В среду дочерняя компания Meta* Platforms WhatsApp* представила новую функцию «Writing Help», которая может придавать сообщениям пользователей разный тон: от строгого и серьезного, подходящего для деловой переписки, до шутливого или поддерживающего.

Например, на официальном сайте WhatsApp* представлено изображение новой функции, которая встроена в чат: пользователь пишет сообщение «не оставляй грязные носки на диване‎»‎, а ИИ предлагает более шуточные варианты — «Эй, теневой воин носков, корзина для белья в другом месте!» или «Экстренные новости: носки отдыхают на диване. Пожалуйста, уберите их».

Новая функция работает на базе технологии Private Processing, которая защищает конфиденциальность пользователей. Ни Meta*, ни WhatsApp* не имеют доступа ни к перепискам пользователей, ни к сгенерированным ИИ вариантам ответов.

WhatsApp* сообщает, что пользователи могут получить доступ к новой функции, нажав на значок карандаша, который появляется при написании сообщения в чате.

Компания также сообщила, что пока что функция доступна только на английском языке в США и в ряде других стран, однако в течение года WhatsApp* планирует расширить ассортимент доступных языков для других стран.

* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.