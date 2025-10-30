Мессенджеру WhatsApp, принадлежащему корпорации Meta*, в декабре 2025 года грозит утрата прав на несколько ключевых товарных знаков на территории России. Это следует из электронной базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которую изучило РИА Новости.

Freepik

Речь идет о четырех товарных знаках, которые принадлежат российскому правообладателю «ВотсАпп ЛЛК» и обеспечивают легитимную работу сервиса в стране. Эти брендовые обозначения были задекларированы в Роспатенте в 2015 году и официально зарегистрированы в 2017 году.

Права на товарные знаки WhatsApp в России защищены двумя способами. Первый — это международная регистрация, где правообладатель указан латинскими буквами. Второй — по национальной процедуре, которая предусматривает регистрацию обозначения на кириллице.

Как разъяснила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина, в случае если процедура продления прав на товарные знаки не будет осуществлена в установленный срок, у компании будет предусмотренный законом дополнительный шестимесячный период для исправления ситуации. В этом случае потребуется уплатить официальную пошлину в увеличенном размере, которая выполняет функцию штрафной санкции.

Однако, если по истечении и этого льготного срока права не будут возобновлены, товарные знаки будут аннулированы, и компания утратит на них все юридические права.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.