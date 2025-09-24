Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) анонсировал запуск функции перевода сообщений, которая поможет пользователям преодолевать языковые барьеры в общении. Функция позволяет переводить отдельные сообщения в индивидуальных чатах, группах и обновлениях каналов.

WhatsApp

Для того чтобы воспользоваться функцией, нужно удерживать текст и выбрать опцию «Перевести», указав язык. Пользователи Android получили дополнительную возможность автоматического перевода всей переписки в чате на выбранный язык.

На старте для Android доступны шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский. Для iPhone список шире — более 19 языков, включая те, что поддерживает встроенный переводчик Apple.

В будущем планируется расширение языковой поддержки. По данным компании, мессенджером пользуются 3 млрд человек в 180 странах мира.

Там подчеркнули, что переводы выполняются локально на устройстве, обеспечивая конфиденциальность, и WhatsApp не имеет доступа к содержимому.

Ранее WhatsApp представил функцию «Writing Help», которая может придавать сообщениям пользователей разный тон: от строгого и серьезного, подходящего для деловой переписки, до шутливого или поддерживающего.