Компания Meta* начала тестирование новой функции в мессенджере WhatsApp, которая позволит пользователям моментально узнавать содержание непрочитанных сообщений. Технология под названием «Краткие сводки» (Message Summaries) впервые стала доступна для англоязычных пользователей в США.

Функция основана на системе Private Processing, при которой искусственный интеллект анализирует переписку непосредственно на устройстве пользователя без передачи данных на серверы.

Такой подход гарантирует полную конфиденциальность — ни компания Meta*, ни сам мессенджер не получают доступа к содержанию сообщений. При этом другие участники чата остаются в неведении, что кто-то воспользовался данной функцией.

Как поясняют разработчики, технология особенно полезна в ситуациях, когда пользователь пропустил важную переписку во время авиаперелета или деловой встречи.

Компания подчеркивает, что функция изначально отключена в настройках по умолчанию. Пользователи могут самостоятельно активировать ее и выбирать, для каких именно чатов применять ИИ-сводки. Для интересующихся техническими аспектами работы системы приватной обработки данных доступна подробная документация.

В текущей версии функция поддерживает исключительно англоязычный интерфейс, и доступна она только на территории США. Однако представители компании уже анонсировали планы по расширению географии применения и добавлению поддержки других языков до конца 2025 года.

* признана экстремистской и запрещенная в России организация.