Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявила о запуске рекламы в мессенджере WhatsApp. Ее будут показывать во вкладке «Актуальное», где можно посмотреть публикации каналов и «статусы» пользователей. Сегодня вкладку используют 1,5 млрд человек каждый день, сказано в сообщении.

Фото: WhatsApp

Реклама будет отображаться после нескольких просмотренных «статусов», как в Stories Instagram, пишет TechCrunch. Для таргетинга будут использоваться данные о местоположении, языке, подписках на каналы и взаимодействии с рекламой, но без использования личной информации, такой как номера телефонов или переписки.

Помимо рекламы, WhatsApp вводит платные подписки на каналы, где создатели контента и бизнес смогут предлагать эксклюзивные материалы за ежемесячную плату. Компании также смогут продвигать свои каналы в разделе рекомендаций.

The Verge отмечает, что Meta уже много лет рассматривала возможность размещения рекламы в WhatsApp, но основатели мессенджера были категорически против. В компании заявили, что решение отказаться от этой давней позиции было принято в связи с появлением «пространства» для рекламы, которая не будет мешать личным чатам, сообщает The Financial Times.