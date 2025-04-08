Основатель Tesla и SpaceX, куратор Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск лично пытался убедить президента США Дональда Трампа отложить введение пошлин. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Маск также раскритиковал советника президента по торговой политике Питера Наварро, который сыграл ключевую роль в разработке плана по повышению тарифов.

Это «самое громкое разногласие между президентом и одним из его ключевых советников», который потратил почти $290 млн на поддержку Трампа и других республиканцев на выборах, отмечает WP.

Соучредитель американской сети магазинов стройматериалов Home Depot и давний спонсор республиканцев Кен Лангон также подверг критике инициативу Трампа.

Он заявил The Financial Times, что президенту США «дают плохие советы», а дополнительная 34-процентная ставка на товары из Китая — «слишком агрессивный, слишком поспешный» шаг, который не дает «шанса на серьезные переговоры».

По мнению главы хедж-фонда Pershing Square Capital Managemen, миллиардера Билла Экмана, США новыми пошлинами начнут «экономическую ядерную войну» со всеми странами мира. «Бизнес — это игра на доверии. Президент теряет доверие лидеров бизнеса по всему миру», — написал он в соцсети X.

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Напомним, что Трамп объявил о введении с 5 апреля пошлин в 10% на импортируемые товары из всех стран, а с 9 апреля — «индивидуальных» ставок до 50% более чем для 180 государств. Это решение президента привело к обвалу фондового рынка, падению курса доллара по отношению к валютам ключевых партнеров США, а также снижению цены на нефть Brent до минимума с 2021 года.

Кроме того, 500 самых богатых людей мира понесли самые большие двухдневные потери, когда-либо зафиксированные индексом, сообщил Blommberg. Так, Маск потерял $30,9 млрд, основатель Amazon Джефф Безос — $23,49 млрд, а соучредитель Meta Platform (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг — $27,34 млрд.