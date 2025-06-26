Компания Xiaomi анонсировала сразу несколько амбициозных проектов. Недавно стало известно о регистрации товарного знака для процессора XRING O2, который, как ожидается, станет преемником первого 3-нанометрового чипа собственной разработки XRING O1. Параллельно компания готовится к выпуску своих первых «умных» очков с функциями искусственного интеллекта.

Основная задача для Xiaomi — обеспечить технологическую конкурентоспособность и снизить зависимость от внешних поставщиков чипов. Разработка собственных процессоров является ключевым элементом этой стратегии. Если XRING O1 был создан по 3-нм техпроцессу TSMC (N3B), то от XRING O2 ожидают перехода на более совершенный 3-нм узел (N3P) или даже на передовую 2-нм технологию.

Однако на пути к этой цели есть серьезные препятствия. Ограничения США на использование специализированных инструментов для проектирования микросхем (EDA) могут помешать Xiaomi освоить 2-нм процесс. В этом случае компании, возможно, придется использовать технологию N3E от TSMC, что потенциально поставит ее чип в невыгодное положение по сравнению с продуктами конкурентов, таких как Qualcomm и Apple.

Одновременно с разработкой чипов Xiaomi активно осваивает новые рынки. 26 июня компания представит свои первые «умные» очки с ИИ, которые должны стать прямым конкурентом очков Ray-Ban от Meta*. Устройство будет оснащено сразу двумя мощными чипами (Snapdragon XR1 и BES2700H), встроенной камерой и функциями распознавания объектов на основе ИИ, аналогичными возможностям Apple Vision Pro.

Ранее Xiaomi запланировала вложить $6,9 млрд в течение 10 лет в разработку чипов, чтобы на равных конкурировать с лидерами рынка. Выпуск умных очков открывает для Xiaomi совершенно новую продуктовую нишу и позволяет бросить вызов Meta*. Успех этих инициатив будет зависеть от способности компании преодолеть технологические барьеры и предложить рынку действительно инновационные продукты.

* Минюст России считает ее экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в стране.