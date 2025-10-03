Японские рестораны, бары и магазины испытывают нехватку пива и других напитков от крупнейшего местного производителя Asahi Group на фоне продолжающейся кибератаки. Об этом пишет Reuters.

Joseph Campbell / Reuters

Компания приостановила операции в Японии с понедельника после того, как хакерская атака вызвала сбой корпоративных систем. Пострадали обработка заказов, отгрузка продукции и работа колл-центра. Asahi известна производством пива Super Dry, виски Nikka и безалкогольных напитков.

Со среды сотрудники начали обрабатывать заказы на отдельные товары вручную, посещая клиентов лично и записывая заявки на бумаге. Компания продолжает принимать заказы на еду и безалкогольные напитки, однако временно прекратила прием новых заказов на алкоголь, чтобы сосредоточиться на отгрузке уже оформленных вручную заявок. Первая партия таких заказов была отправлена в пятницу.

Вечером в пятницу Asahi подтвердила, что компания подверглась атаке с использованием программ-вымогателей. Организация намерена возобновить работу колл-центра для обработки телефонных запросов клиентов на следующей неделе.

Для восстановления компьютерной системы привлечены внешние специалисты, однако сроки полного возобновления операций остаются неясными. Компания также изучает потенциальное влияние инцидента на финансовые показатели.

Последствия атаки ощущаются по всей стране. Один из ресторанов Токио, который обычно подает только пиво Asahi, заканчивает последнюю бочку Super Dry. Поставщик привез накануне пиво конкурента Sapporo из-за дефицита.

Инцидент стал очередным в серии кибератак. Так, в прошлом месяце в Великобритании производитель автомобилей класса люкс Jaguar Land Rover был вынужден остановить заводы из-за хакерской атаки.