Видеохостинг YouTube представил новую функцию — теперь при поиске подростками (13–17 лет) слов вроде «депрессия» или «тревога» в результатах автоматически отображается отдельная строка с видео от авторитетных источников, адаптированных под возраст. Это поможет молодым пользователям легче находить информацию о психическом здоровье, не сталкиваясь сразу с неподходящим содержанием.

Компания утверждает, что для формирования этой подборки она сотрудничала с профильными организациями, включая Child Mind Institute — организация в поддержку психического здоровья детей, чтобы убедиться, что рекомендации будут корректны и соответствуют возрасту. Среди прочих мер — активные фильтры, возрастное распознавание и родительские инструменты, уже внедренные ранее.

На старте новая функция будет доступна в США, Великобритании, Канаде, Мексике, Франции и Австралии, а затем — в других странах.

YouTube отмечает: девять из десяти подростков уже пользуются платформой, поэтому именно здесь важно сделать безопасный и полезный контент более доступным.

Если подобные функции появятся для российских пользователей, это также облегчит для отечественных подростков доступ к проверенным материалам, уменьшит риск наткнуться на вредный контент и повысит ответственность соцсетей за информационную среду.

Запуск такого инструмента за рубежом говорит о том, что ведущие платформы начинают активнее внедрять меры защиты подрастающей аудитории — и в ближайшие годы это может стать обязательным стандартом для всего интернета.

Так, компания OpenAI объявила, что начнет перенаправлять конфиденциальные разговоры пользователей на так называемые модели рассуждений, включая GPT-5, а также запустит функцию родительского контроля уже в следующем месяце. Эти шаги стали реакцией на инциденты, когда ChatGPT не смог распознать разговоры о психических расстройствах и самоубийстве.

Кроме того, Instagram объявил, что с контентом для подростков будет происходить серьезная перестройка: пользователи до 18 лет будут видеть по умолчанию только контент, соответствующий рейтингу PG-13 — без сцен насилия, откровенности или употребления наркотиков.