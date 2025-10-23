YouTube начал внедрять новую функцию, позволяющую пользователям устанавливать дневной лимит на просмотр коротких видео Shorts в мобильном приложении. Об этом пишет The Verge.

Настраиваемое ограничение доступно в параметрах аккаунта и призвано помочь зрителям контролировать продолжительность сеансов в ленте вертикальных роликов. По достижении установленного порога пользователь получает оповещение о приостановке Shorts на текущие сутки, однако его можно проигнорировать — соблюдение рамок остается добровольным.

Аналогичные инструменты управления экранным временем предлагают Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и TikTok. При этом TikTok — единственный сервис, распространивший подобный функционал на веб-версию платформы.

«Shorts — ключевая составляющая опыта YouTube. Ограничение времени прокрутки ленты позволяет исследовать контент, одновременно помогая пользователям осознаннее подходить к привычкам просмотра и эффективно распоряжаться своим временем», — говорится в заявлении видеохостинга.

Запуск функции начался с мобильных устройств. Может пройти время, прежде чем опция появится у всех пользователей. До конца 2025 года YouTube планирует интегрировать настройку в раздел родительского контроля для проактивного регулирования детского экранного времени — в этом режиме уведомления о превышении лимита нельзя будет отклонить.