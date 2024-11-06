Южная Корея обязала владельца социальной сети Facebook* компанию Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) выплатить 21,62 млрд вон ($15,67 млн) в качестве штрафа. Это произошло после того, как выяснилось, что компания собирала конфиденциальные данные пользователей и предоставляла их рекламодателям без законных оснований, сообщает Reuters.

Согласно заявлению Комиссии по защите личной информации, американский технологический гигант без согласия пользователей собрал информацию о 980 тыс. южнокорейских пользователей Facebook* по таким вопросам, как религия, политические взгляды и сексуальная ориентация. По данным агентства, эту информацию затем использовали около 4 тыс. рекламодателей.

«В частности, было установлено, что Meta* анализировала данные о поведении пользователей, такие как понравившиеся им страницы и объявления, с которыми они взаимодействовали в Facebook*, создавала и управляла рекламой, основанной на конфиденциальной информации», — говорится в сообщении комиссии.

Это включало в себя разделение пользователей на категории, например, по религиозным убеждениям или политическим взглядам. Meta* также несправедливо отклоняла запросы пользователей на доступ к личной информации и не смогла предотвратить утечку данных, заявило агентство.

Ранее аккаунты Instagram* и Threads*, принадлежащие Meta* (запрещена на территории РФ), отслеживающие передвижение частных самолетов знаменитостей, включая Марка Цукерберга, Илона Маска, Ким Кардашьян, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Кайли Дженнер, были заблокированы. Meta* заявила, что эти аккаунты нарушили ее политику конфиденциальности, ссылаясь на «риск физического вреда».