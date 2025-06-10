Крупные западные корпорации активно борются с бюрократией, сокращая средний менеджмент. Microsoft, Intel, Amazon, Google и Meta* уже провели или планируют увольнения в этом сегменте. Этот тренд, получивший название «срезание середины», теперь набирает обороты и в России.

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Менеджеры среднего звена — директора департаментов, начальники управлений — часто становятся «прослойкой», замедляющей процессы. Их главная задача заключается в координации между топ-менеджментом и рядовыми сотрудниками, но на практике многие погружаются в бюрократию, борьбу за влияние и бесконечное согласование решений.

Франческо Барози из AlixPartners отмечает, что избыточная иерархия создает неопределенность и тормозит принятие решений. Сотрудники в таких условиях чувствуют себя оторванными от общих целей компании.

После пандемии технологические гиганты активно нанимали менеджеров, но теперь, в условиях экономии, от них избавляются. Например, Meta* перевела часть управленцев на рядовые позиции, Amazon сократил менеджеров, чтобы увеличить долю разработчиков, а Bayer уволил 1,5 тыс. сотрудников, две трети из которых были руководителями среднего звена.

По данным экспертов, крупные российские корпорации, включая «Сбер», X5 Group, АЛРОСА, «Почту России» и ВТБ, уже начали сокращать избыточные управленческие звенья.

Елена Витчак, преподователь бизнес-школы СКОЛКОВО, поясняет, что идеальная структура предполагает 4-6 уровней управления. Сокращение до 2-3 может привести к хаосу, особенно в традиционных компаниях.

Партнер и замгендиректора группы «КОРУС Консалтинг» Мария Бар-Бирюкова считает, что тренд долгосрочный: автоматизация и ИИ позволяют топ-менеджерам управлять большими командами без промежуточных звеньев.

Однако увольнение менеджеров среднего звена может дать обратный эффект. Руководители высшего звена получают слишком много подчиненных, тогда как оптимальное количество — 7-10 человек. Сотрудники Amazon уже жалуются на увеличение отчетности и обязанностей. Кроме того, новички без менеджеров-наставников теряют связь с корпоративной стратегией.

Станислав Богданов, основатель бизнес-инкубатора BMG, советует компенсировать это прозрачными процессами, цифровыми платформами и развитием самоуправляемых команд.

ИТ-сектору проще отказаться от среднего звена благодаря гибким методологиям, таким как agile и кросс-функциональные команды. Традиционные компании, включая банки, ретейл и госсектор, сокращают менеджеров осторожнее, делая ставку на автоматизацию процессов.

Юлия Корчагина, основатель Академии бизнеса и Стратегического маркетинга, предупреждает: многим уволенным менеджерам будет сложно найти новую работу, поскольку их навыки слишком привязаны к конкретным процессам, а амбиции не позволят занять рядовые позиции.

Тренд на «уплощение» структур — не временная мера, а ответ на новые экономические реалии. Однако без грамотной трансформации процессов компании рискуют получить перегруженных сотрудников и хаос вместо эффективности.

*деятельность компании запрещена на территории РФ