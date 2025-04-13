Новое исследование подтверждает, что аккаунты домашних животных в социальных сетях, продвигающие товары, превосходят инфлюенсеров, когда речь идет о доверии. Эксперты оценили, как реклама брендов от так называемых петфлюенсеров влияет на реакцию потребителей.
Чтобы выяснить, что делает домашних животных-инфлюенсеров успешными, исследователи из Университета Стратклайда в Шотландии специально разработали вымышленную рекламу таких продуктов, как вино и арахисовое масло.
Когда эти рекламные объявления были протестированы на аудитории, результаты показали, что, с точки зрения потребительской реакции, посты с участием домашних животных превзошли те, в которых были только люди.
Эффект от общения с петфлюенсерами был значительно выше, когда их контент соответствовал стремлению потребителя к немедленному удовольствию и удовлетворению.
Хотя количество рекламных постов в социальных сетях растет во всем мире, по некоторым оценкам, степень их восприятия аудиторией может снижаться, что, вероятно, связано с так называемой «усталостью от инфлюенсеров».
Только в Великобритании на домашних животных тратится около $10 млрд в год. Ученые считают, что по мере роста этого показателя, питомцы могут начать конкурировать с людьми по уровню доходов.
«В то время как эффективность рекламы у инфлюенсеров часто зависит от их узнаваемости, петфлюенсеры воспринимаются как более искренние и настоящие», — говорит автор исследования Лора Лаверту из Университета Стратклайда.
Она добавила, что поскольку вокруг домашних животных редко разгораются скандалы, которые часто преследуют известных людей, это помогает им заслуживать доверие аудитории.
Исследователи утверждают, что аккаунты домашних животных в социальных сетях управляются их владельцами более прозрачно. Они считают, что блогеры могли бы сотрудничать с рекламными агентствами для управления партнерскими отношениями с брендами, сохраняя при этом контроль над публикуемым ими контентом.
В качестве примера в исследовании приводится кошка Нала, у которой 4,5 млн подписчиков в Instagram, и которая рекламирует широкий спектр продукции — от кошачьего корма до мобильных игр. Ее доход оценивается в более чем $100 млн.
Ученые надеются провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и изучить растущее влияние домашних животных в мире социальных сетей.