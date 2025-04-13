Новое исследование подтверждает, что аккаунты домашних животных в социальных сетях, продвигающие товары, превосходят инфлюенсеров, когда речь идет о доверии. Эксперты оценили, как реклама брендов от так называемых петфлюенсеров влияет на реакцию потребителей.

Чтобы выяснить, что делает домашних животных-инфлюенсеров успешными, исследователи из Университета Стратклайда в Шотландии специально разработали вымышленную рекламу таких продуктов, как вино и арахисовое масло.

Когда эти рекламные объявления были протестированы на аудитории, результаты показали, что, с точки зрения потребительской реакции, посты с участием домашних животных превзошли те, в которых были только люди.

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Эффект от общения с петфлюенсерами был значительно выше, когда их контент соответствовал стремлению потребителя к немедленному удовольствию и удовлетворению.

Хотя количество рекламных постов в социальных сетях растет во всем мире, по некоторым оценкам, степень их восприятия аудиторией может снижаться, что, вероятно, связано с так называемой «усталостью от инфлюенсеров».

Только в Великобритании на домашних животных тратится около $10 млрд в год. Ученые считают, что по мере роста этого показателя, питомцы могут начать конкурировать с людьми по уровню доходов.

«В то время как эффективность рекламы у инфлюенсеров часто зависит от их узнаваемости, петфлюенсеры воспринимаются как более искренние и настоящие», — говорит автор исследования Лора Лаверту из Университета Стратклайда.

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Она добавила, что поскольку вокруг домашних животных редко разгораются скандалы, которые часто преследуют известных людей, это помогает им заслуживать доверие аудитории.

Исследователи утверждают, что аккаунты домашних животных в социальных сетях управляются их владельцами более прозрачно. Они считают, что блогеры могли бы сотрудничать с рекламными агентствами для управления партнерскими отношениями с брендами, сохраняя при этом контроль над публикуемым ими контентом.

В качестве примера в исследовании приводится кошка Нала, у которой 4,5 млн подписчиков в Instagram, и которая рекламирует широкий спектр продукции — от кошачьего корма до мобильных игр. Ее доход оценивается в более чем $100 млн.

Ученые надеются провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы и изучить растущее влияние домашних животных в мире социальных сетей.