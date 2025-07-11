Google (входит в Alphabet) раскрыл данные о зарплатах своих сотрудников в первом квартале 2025 года. На фоне бума искусственного интеллекта (ИИ) компания предлагает высокие оклады, чтобы привлечь и удержать лучшие кадры. Об этом сообщает Business Insider (BI) на основе данных, поданных в Министерство труда США для получения рабочих виз.
Установлено, что программные инженеры Google могут зарабатывать до $340 тыс. в год, а старшие инженеры и менеджеры продуктов получают до $323 тыс. и $280 тыс. соответственно. Эти суммы не включают бонусы и доли в акциях, которые значительно увеличивают общий доход сотрудников.
Данные о зарплатах охватывают около 6,8 тыс. заявлений на рабочие визы за первый квартал 2025 года. Среди ключевых позиций:
BI отмечает, что в 2023 году внутренний опрос среди сотрудников Google показал, что, несмотря на высокие зарплаты, многие считают себя недооцененными.
Данные подчеркивают стремление Google удерживать лидерство в технологической гонке, особенно в области ИИ. Компания активно инвестирует в такие подразделения, как DeepMind, где ранее применяются жесткие условия неконкуренции для сотрудников в Великобритании.
Ранее глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг начал переманивать сотрудников из других компаний, включая OpenAI и Apple, для создания команды по разработке «суперинтеллекта». В середине июня глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta делает «просто огромные предложения» людям из его команды — «бонусы за подписание контракта в размере $100 млн, годовая компенсация — еще больше».