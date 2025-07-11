Google (входит в Alphabet) раскрыл данные о зарплатах своих сотрудников в первом квартале 2025 года. На фоне бума искусственного интеллекта (ИИ) компания предлагает высокие оклады, чтобы привлечь и удержать лучшие кадры. Об этом сообщает Business Insider (BI) на основе данных, поданных в Министерство труда США для получения рабочих виз.

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Установлено, что программные инженеры Google могут зарабатывать до $340 тыс. в год, а старшие инженеры и менеджеры продуктов получают до $323 тыс. и $280 тыс. соответственно. Эти суммы не включают бонусы и доли в акциях, которые значительно увеличивают общий доход сотрудников.

Данные о зарплатах охватывают около 6,8 тыс. заявлений на рабочие визы за первый квартал 2025 года. Среди ключевых позиций:

Инженеры : программные инженеры получают от $109,18 тыс. до $340 тыс., инженеры по аппаратному обеспечению — от $130 тыс. до $284 тыс., а инженеры по безопасности — от $97 тыс. до $233 тыс.

: программные инженеры получают от $109,18 тыс. до $340 тыс., инженеры по аппаратному обеспечению — от $130 тыс. до $284 тыс., а инженеры по безопасности — от $97 тыс. до $233 тыс. Аналитики : аналитики данных зарабатывают от $133 тыс. до $260 тыс., исследователь — до $303 тыс.

: аналитики данных зарабатывают от $133 тыс. до $260 тыс., исследователь — до $303 тыс. Менеджеры : менеджеры продуктов получают от $136 тыс. до $280 тыс., а технические программные менеджеры — до $270 тыс.

: менеджеры продуктов получают от $136 тыс. до $280 тыс., а технические программные менеджеры — до $270 тыс. Дизайнеры : UX-дизайнеры зарабатывают от $124 тыс. до $230 тыс.

: UX-дизайнеры зарабатывают от $124 тыс. до $230 тыс. Консультанты: консультанты по приянтию решений получают до $282 тыс.

BI отмечает, что в 2023 году внутренний опрос среди сотрудников Google показал, что, несмотря на высокие зарплаты, многие считают себя недооцененными.

Данные подчеркивают стремление Google удерживать лидерство в технологической гонке, особенно в области ИИ. Компания активно инвестирует в такие подразделения, как DeepMind, где ранее применяются жесткие условия неконкуренции для сотрудников в Великобритании.

Ранее глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг начал переманивать сотрудников из других компаний, включая OpenAI и Apple, для создания команды по разработке «суперинтеллекта». В середине июня глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta делает «просто огромные предложения» людям из его команды — «бонусы за подписание контракта в размере $100 млн, годовая компенсация — еще больше».